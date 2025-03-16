Newcastle United, Wembley'de Liverpool'u 2-1 Yenerek Tarihinde İlk İngiltere Lig Kupası'nı Kazandı

Newcastle United, İlk Lig Kupası'nı Tarihine Ekledi

Newcastle United, büyük bir başarıya imza atarak Wembley Stadyumu'nda oynanan finalde Liverpool'u 2-1 mağlup etti ve tarihindeki ilk İngiltere Lig Kupası'nı kazandı.

Karşılaşmanın Önemli Anları

Maçın başlangıç düdüğüyle birlikte, Newcastle United etkin bir oyun sergileyerek ilk golünü 45. dakikada Dan Burn ile buldu. İkinci yarıya hızlı bir başlangıç yapan siyah-beyazlı ekip, 52. dakikada Alexander Isak'ın şık golüyle skoru 2-0'a taşıdı.

Liverpool ise maçın sonlarına doğru 94. dakikada Federico Chiesa'nın attığı golle durumu 2-1'e getirdi fakat bu, maçı değiştirmeye yetmedi.

Bu zafer, Newcastle United için 1955'te kazandıkları İngiltere Federasyon Kupası'ndan sonra elde ettikleri en önemli başarı olarak kayıtlara geçti.