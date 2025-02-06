Neymar, Santos'a Dönerek Futbola Merhaba Dedi

Neymar, Uzun Bir Aranın Ardından Santos'a Dönüyor

Futbol dünyasının en yetenekli isimleri arasında gösterilen 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Neymar, sakatlıklarla geçirdiği bir yılı aşkın bir sürenin ardından ülkesinde futbola başladığı Santos formasıyla sahalara geri döndü.

Al Hilal ile Yoldaşı Ayrılıyor

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'den ayrılan Neymar, 12 yıl aradan sonra tekrar Santos'a dönerek futbol kariyerine devam etme kararı aldı. İç sahada Botafogo ile oynanan maçın ikinci yarısında sahada yer alan Neymar, taraftarlarına özlem giderdi.

Mücadele Sonucu

Karşılaşmanın ilk yarısını 38. dakikada Tiquinho Soares’in penaltı golüyle 1-0 önde tamamlayan Santos, 67. dakikada Alexandre Jesus'un golüne engel olamayarak maçın sonucunu 1-1 olarak belirledi.

Neymar'ın Geçmişi ve Dönüşü

Neymar, İspanya'nın Barcelona ve Fransa'nın Paris Saint-Germain ekiplerinde başarılı kariyerine devam ettikten sonra, Ağustos 2023'te Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer oldu. Burada, astronomik bonservis ve maaş karşılığında imza atan Neymar, Ekim 2023’te milli takımda yaşadığı çapraz bağ ve menisküs sakatlığı nedeniyle uzun bir süre forma giyemedi.

Brezilyalı futbolcu, hayal kırıklığıyla geçen Al Hilal kariyerinde 7 maça1 gol ve 3 asist üretti.