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Nicolas Pepe, Trabzonspor'dan Villarreal'e Transfer Oldu

Nicolas Pepe, Trabzonspor'dan Villarreal'e katıldı ve iki yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 21:13
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 21:13
Nicolas Pepe, Trabzonspor'dan Villarreal'e Transfer Oldu

Nicolas Pepe Villarreal'e Geçti

Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Nicolas Pepe, Trabzonspor'dan ayrılarak Villarreal ile anlaştı. İspanya 1. Futbol Ligi'nde mücadele eden Villarreal, 29 yaşındaki futbolcuyla iki yıllık bir kontrat imzaladı.

Kariyerinde Önemli İsimler Var

Pepe, daha önce Angers, Lille, Arsenal ve Nice gibi önde gelen takımlarda forma giymiştir. Geçen sezon Trabzonspor ile geçirdiği dönemde 23 maçta 6 gol atıp, 3 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Yeni Bir Sayfa

Villarreal, bu transferle birlikte Pepe'nin kariyerinde yeni bir sayfa açmasını umuyor. İzleyiciler, Fildişi oyuncusunun yeni takımındaki performansını merakla bekliyor.

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