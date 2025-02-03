Nicolo Zaniolo Fiorentina'ya Transfer Oldu

Nicolo Zaniolo Fiorentina'ya Geçici Olarak Transfer Oldu

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Atalanta'da kiralık olarak forma giyen Galatasaraylı futbolcu Nicolo Zaniolo, kariyerine aynı ligdeki Fiorentina'da devam edecek.

Galatasaray'dan Açıklama

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun, Atalanta ile olan geçici transfer sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiş ve futbolcunun 2024-2025 sezonu sonuna kadar şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla Fiorentina Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Finansal Detaylar

Fiorentina'nın anlaşmaya göre Zaniolo için Galatasaray'a 2024-2025 sezonunda kalan süre için 3,2 milyon avro geçici transfer bedeli ödeyeceği, şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyon bedelinin ise 15,5 milyon avro olduğu aktarıldı.

Floransa ekibinin oyuncuyu satın alması halinde, sarı-kırmızılı kulübe 2 milyon avro tutarında şarta bağlı ek bonus da ödeyeceği belirtildi.