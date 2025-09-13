Niğde 5 Şubat Şehir Stadı Açıldı: 7.500 Kişilik Tesis Hizmete Girdi

Niğde 5 Şubat Şehir Stadı Açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırımı, Nesine 3. Lig maçıyla hizmete girdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan Niğde 5 Şubat Şehir Stadı, Nesine 3. Lig kapsamındaki Niğde Belediyespor - Kahramanmaraşspor maçıyla törenle hizmete girdi.

Tribün koltukları, aydınlatma ve skorbord montajlarının tamamlandığı tesisin kapasitesi 7 bin 500 seyirci olarak belirlendi. Stadın açılışı öncesinde maç öncesi bir tören düzenlendi.

Törende konuşan Vali Cahit Çelik, yapımı tamamlanan stadın Niğde Belediyespor için hayırlı olmasını dileyerek, "Dünden bugüne emeği olan birçok siyasetçi, milletvekilleri ve belediye başkanları oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Biz işin son dönemine yetiştik, benim son dönemde katkım oldu. Şehrimizin spor altyapısına önem vererek stadı takıma kazandırmış olduk." ifadelerini kullandı.

AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt da emeği geçenlere teşekkür ederek, Niğde Belediyespor'un yeni statta zafer kazanmasını temenni etti.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, takımın profesyonel ligde olduğunu vurgulayarak destek veren sponsorlara teşekkür etti.

Müsabaka, ev sahibinin 2-0lık galibiyetiyle sona erdi.

