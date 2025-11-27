Niğdeli Ahmed Yasin Yıldız, Para Yüzme Seçmelerinde Türkiye 8.'si

Niğdeli sporcu Ahmed Yasin Yıldız, 20-22 Kasım 2025 Sivas'taki Para Yüzme ve Deaf Yüzme Milli Takım Seçmelerinde 100 m sırtüstünde Türkiye 8.'si oldu.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 11:54
Sivas'ta düzenlenen seçmeler 40 kulüp ve 112 sporcunun katılımıyla tamamlandı

20-22 Kasım 2025 tarihlerinde Sivas Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen Türkiye Yüzme Federasyonu Para Yüzme ve Deaf Yüzme Bireysel Milli Takım Seçmeleri, yoğun rekabet ve çekişmeli mücadelelere sahne oldu.

Organizasyona toplam 40 kulüp ile 112 sporcu katıldı. Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü adına yarışan Ahmed Yasin Yıldız, 100 metre sırtüstü kategorisinde elde ettiği derece ile Türkiye 8.'liği sevinci yaşadı.

Yıldız’ın başarısında emeği geçen antrenörleri Selami Çelik ile Para Yüzme Teknik Kurul Üyesi Antrenör Ahmet Eskalen de tebrik edildi. Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcuyu kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Seçmeler, Türk para yüzmesinin yetenek havuzunu genişletmeyi ve milli takımlar için yeni isimleri belirlemeyi hedefleyen önemli bir organizasyon olarak kayda geçti.

