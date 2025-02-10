Nihat Emre Ekim, TBF Erkek Ligleri Müdürü Oldu

Nihat Emre Ekim, Türkiye Basketbol Federasyonu'nda Yeni Görevine Başladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Nihat Emre Ekim'in Erkek Ligleri ve Basketbol Süper Ligi Müdürü olduğunu duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonunda Nihat Emre Ekim, Erkek Ligleri ve Basketbol Süper Ligi Müdürü olarak görev yapacak. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Nihat Emre Ekim'e yeni görevinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Basketbol Kariyeri ve Geçmiş Görevleri

Nihat Emre Ekim, basketbol kariyerine Darüşşafaka altyapısında başlamış, profesyonel yaşantısında Darüşşafaka, Olympiakos, Strasbourg, Türk Telekom, Fenerbahçe, Mersin BŞB, Tekelspor, Erdemirspor ve Büyükçekmece Basketbol gibi kulüplerde forma giymiştir. Ayrıca, basketbolculuk kariyerinin ardından 2016-2019 yılları arasında Büyükçekmece Basketbol, 2019-2020 sezonunda Akhisar Belediye ve 2020-2024 yılları arasında Samsunspor'da genel menajerlik görevlerinde bulunmuştur.