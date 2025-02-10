DOLAR
36,01 -0,06%
EURO
37,23 -0,03%
ALTIN
3.355,45 -1,46%
BITCOIN
3.520.941,85 -1,57%

Nihat Emre Ekim, TBF Erkek Ligleri Müdürü Oldu

Nihat Emre Ekim, Türkiye Basketbol Federasyonu'nda Erkek Ligleri ve Basketbol Süper Ligi Müdürü olarak atandı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 11:21
Nihat Emre Ekim, TBF Erkek Ligleri Müdürü Oldu

Nihat Emre Ekim, Türkiye Basketbol Federasyonu'nda Yeni Görevine Başladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Nihat Emre Ekim'in Erkek Ligleri ve Basketbol Süper Ligi Müdürü olduğunu duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonunda Nihat Emre Ekim, Erkek Ligleri ve Basketbol Süper Ligi Müdürü olarak görev yapacak. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Nihat Emre Ekim'e yeni görevinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Basketbol Kariyeri ve Geçmiş Görevleri

Nihat Emre Ekim, basketbol kariyerine Darüşşafaka altyapısında başlamış, profesyonel yaşantısında Darüşşafaka, Olympiakos, Strasbourg, Türk Telekom, Fenerbahçe, Mersin BŞB, Tekelspor, Erdemirspor ve Büyükçekmece Basketbol gibi kulüplerde forma giymiştir. Ayrıca, basketbolculuk kariyerinin ardından 2016-2019 yılları arasında Büyükçekmece Basketbol, 2019-2020 sezonunda Akhisar Belediye ve 2020-2024 yılları arasında Samsunspor'da genel menajerlik görevlerinde bulunmuştur.

İLGİLİ HABERLER

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum FK, Yeni Malatyaspor'u Ağırlıyor
2
Trendyol 1. Lig'de Maçların Hakemleri Belli Oldu
3
Abdülhadi Turus, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Oldu
4
Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın 2. Ayağı Erciyes'te Yapılacak
5
Trendyol 1. Lig'de 24. Hafta Maçları Başlıyor
6
Gençlerbirliği'nde Etebo'nun Sakatlığı: 2 Ay Sürecek Ara
7
Görme Engelli Golbolcu Barış Tosun'un Olimpiyat Hayali

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!