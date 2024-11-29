DOLAR
34,68 -0,27%
EURO
36,7 -0,26%
ALTIN
2.959,11 -0,84%
BITCOIN
3.376.646,48 -2,64%

Nilüfer Belediyespor, DEPSAŞ Enerji'yi 34-30 Yendi

Nilüfer Belediyespor, Hentbol Erkekler Süper Lig 12. haftasında DEPSAŞ Enerji'yi 34-30'la geçti.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 21:48
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 21:48
Nilüfer Belediyespor, DEPSAŞ Enerji'yi 34-30 Yendi

Nilüfer Belediyespor'dan Muhteşem Galibiyet

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 12. haftasında Nilüfer Belediyespor, DEPSAŞ Enerji ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen mücadele, Nilüfer Üçevler Spor Tesisleri'nde gerçekleşti.

Maçın Detayları

İlk yarıyı 18-12 önde kapatan Nilüfer Belediyespor, maç sonunda 34-30 galip gelerek puanına puan ekledi. Bu sonuçla birlikte takıma moral kaynağı olan bu zafer, aynı zamanda ligdeki rekabetin de artmasına neden oldu.

Nilüfer Belediyespor'un bu başarılı performansı, taraftarları sevindirirken, DEPSAŞ Enerji için ise bir ders niteliği taşıdı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel, Başkanlık Görevine Getirildi
2
Eyüpspor'dan Vezo ve Meraş'ın Sağlık Durumu Açıklaması
3
Nilüfer Belediyespor, DEPSAŞ Enerji'yi 34-30 Yendi
4
TOFAŞ, Manisa Basket'i Dramatik Maçta 109-106 Yendi
5
Trendyol Süper Lig: Antalyaspor ve Sivasspor Beraberlikte Güçlü Mücadele Gösterdi
6
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, 363 Gün Görevde Kaldıktan Sonra İstifa Etti
7
Galatasaray, Eyüpspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı