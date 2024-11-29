Nilüfer Belediyespor, DEPSAŞ Enerji'yi 34-30 Yendi

Nilüfer Belediyespor'dan Muhteşem Galibiyet

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 12. haftasında Nilüfer Belediyespor, DEPSAŞ Enerji ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen mücadele, Nilüfer Üçevler Spor Tesisleri'nde gerçekleşti.

Maçın Detayları

İlk yarıyı 18-12 önde kapatan Nilüfer Belediyespor, maç sonunda 34-30 galip gelerek puanına puan ekledi. Bu sonuçla birlikte takıma moral kaynağı olan bu zafer, aynı zamanda ligdeki rekabetin de artmasına neden oldu.

Nilüfer Belediyespor'un bu başarılı performansı, taraftarları sevindirirken, DEPSAŞ Enerji için ise bir ders niteliği taşıdı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.