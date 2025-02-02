Nilüfer Belediyespor Eker, Keçiören Belediyesi'ni Deplasmanda Yendi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında heyecan dolu bir mücadele yaşandı. Nilüfer Belediyespor Eker, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ile karşı karşıya geldi.

Bu zorlu karşılaşma, Keçiören Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Maç sonunda, konuk ekip Nilüfer Belediyespor Eker, rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuç, ligin gidişatı açısından oldukça önemli bir galibiyet olarak kaydedildi.

Her iki takım da maça büyük bir heyecanla çıkarken, seyircilerin de ilgisi oldukça yüksek oldu. Ligin seyrini etkileyen bu maç, voleybolseverler için unutulmaz anlar sundu.