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Nilüfer Belediyespor, Rize Belediyespor'u 35-29 Mağlup Etti

Nilüfer Belediyespor, Hentbol Erkekler Süper Lig'de Rize Belediyespor'u 35-29'luk skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 21:01
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 21:01
Nilüfer Belediyespor, Rize Belediyespor'u 35-29 Mağlup Etti

Nilüfer Belediyespor, Hentbol Süper Lig'de Fırtına Gibi!

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 11. haftasında Nilüfer Belediyespor, kendi sahasında Rize Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Üçevler Spor Salonu'nda gerçekleşen mücadelede ev sahibi ekip, rakibini 35-29'luk skorla mağlup etti.

Maçın İlk Yarıda Eşit Mücadele

Karşılaşmanın ilk devresini Nilüfer Belediyespor, 17-15 önde tamamlayarak avantaj yakaladı. İki takımın da kıyasıya mücadele ettiği bu bölümde, ev sahibi ekibin güçlü savunması ve etkili hücumları dikkat çekti.

İkinci Yarıda Farkı Arttırdı

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Nilüfer Belediyespor, rakibinin oyunu kontrol etmesine izin vermedi ve maçın sonuna kadar olan süreçte farkı açarak karşılaşmayı 35-29 kazanmayı başardı.

Bu galibiyetle birlikte Nilüfer Belediyespor, ligdeki konumunu güçlendirdi ve taraftarlarına büyük bir sevinç yaşattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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