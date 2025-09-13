Nilüfer Belediyespor Süper Kupa Zaferinin Ardından Şampiyonluğa Kilitlendi

Nilüfer Belediyespor Süper Kupa zaferi sonrası ligde iddialı

FATİH ÇAPKIN - Erkekler hentbolda Süper Kupa'yı kazanmasının ardından lige de 2 galibiyetle başlayan Nilüfer Belediyespor, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.

Ankara'da düzenlenen Süper Kupa Dörtlü Finali'nde Beşiktaş'ı yenerek kupayı kaldıran Nilüfer Belediyespor, kulüp tarihinde bir ilki başarmasının ardından Süper Lig'e hızlı bir giriş yaptı. Süper Lig'in ilk iki haftasını Önallar Giresunspor ve Trabzon Büyükşehir Belediyespor galibiyetleriyle geçen ekip, Mihalıççık Belediyespor maçını kazanarak 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

Kupa sonrası hedef: Şampiyonluk

Nilüfer Belediyespor'un başantrenörü İlknur Kurtuluş, AA muhabirine geçen sezon ligde ilk 4 ve Avrupa kupalarına gitme hedefini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Süper Kupa'yı kazanarak hedeflerinin de üzerine çıktıklarını belirten Kurtuluş, "Temmuzda yaptığımız dış transferlerle çalışmalarımıza başladık, Süper Kupa'ya hazırlandık. Güzel, seyir zevki yüksek bir maç sonrasında hedefimize ulaştık. Sporcularımız çok özveriyle çalıştı, kulübümüz, yöneticilerimiz, özellikle belediye başkanımız bizi bu konuda çok fazla destekledi, çok istedik ve kazandık. Çok büyük onur ve gurur verici bir şey." ifadelerini kullandı.

Kurtuluş, takıma yeni katılan sporcularla başarının üzerine çıkmayı arzuladıklarını vurgulayarak, "Bu seneki hedefimiz ilk 4'te yer alarak, Beşiktaş'la ya da Spor Toto'yla final oynamak. Amacımız aslında bu ama tabii ilk hedef yerimizi korumak. Onun dışında hedef şampiyonluk." dedi.

Kaptandan hedef: Sezonu 3 kupayla kapatmak

Takım kaptanı Ramazan Mutlu, Süper Kupa'yı kazanarak Nilüfer Belediyespor'a ve Bursa'ya bir ilki yaşattıkları için gururlu olduklarını söyledi. Geçen sezon üç farklı kulvarda final serisi oynadıklarını hatırlatan Mutlu, "Şu an lig süreci başladı, 2'de 2 yaptık. Yolumuza kayıpsız devam ediyoruz. Bundan sonra Nilüfer'in üst sıralarda her zaman olmasını, orada kalmasını sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. (Kupaların) Bir tanesini kazandık, 2 tane daha kupa var. Onların 2'sini de almak istiyoruz, bu sezonu 3 kupayla tamamlamak istiyoruz. Bunu yapabilecek gücümüz var, bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Başkan Muharrem Or: "Nilüfer artık bir ekol"

Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or, kazandıkları kupayla duyduğu mutluluğu dile getirerek bu sezon daha iddialı bir takım kurduklarını söyledi. Or, "İyi bir hazırlık sezonu geçirdik. Beşiktaş'ı da yenebileceğimizi gördük." şeklinde konuştu.

Başkan Or, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "Türkiye Kupası'nı da alabiliriz, ligi de alabiliriz. Her şey sezonun içinde yaşanacaklara bağlı. Nilüfer Belediyespor'un hentbolda artık bir ekol olduğunu tüm Türkiye'ye gösterdik. Tüm Türkiye bunu biliyor. Nilüfer Belediyespor'da bir hentbol yaşantısı var, hentbolla anılıyor. Burası sporla yatan, sporla kalkan ve sporla hayatını sürdüren bir ekip havasında. Tüm ekip olarak biz buna hazırız. Niye bu sene şampiyon olmayalım? Biz şampiyonluğun en iddialı takımlarından biriyiz."

Erkekler hentbolda Süper Kupa'yı kazandıktan sonra lige de 2 galibiyetle başlayan Nilüfer Belediyespor, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.