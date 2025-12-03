Nilüfer’de 'Engelsiz Spor Etkinliği' ile Engeller Sporla Aşıldı

Nilüfer'de düzenlenen 'Engelsiz Spor Etkinliği', 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 380 öğrenciyi buluşturdu; gösteriler ve madalya töreniyle renkli anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 16:30
Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 'Engelsiz Spor Etkinliği', 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Yüzüncüyıl Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinlik, ilçedeki 7 okul, 1 spor kulübü ve Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi'nden toplam 380 öğrencinin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Program ve açılış

Program, Nilüfer Özel Eğitim Meslek Lisesi İşitme Engelliler Okulu korosunun eşliğinde İstiklal Marşı’nın işaret diliyle okunmasıyla başladı. Açılışa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ile Nilüfer İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Aydın Comart ve Esra Gürler de katıldı.

Başkan Özdemir'in mesajı

Açılış konuşmasında Başkan Şadi Özdemir, yaklaşık 400 öğrenciyi bir arada görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek sporun engelleri kaldıran en güçlü araçlardan biri olduğuna dikkat çekti. Özdemir, Nilüfer Belediyesi olarak engelli bireylere yönelik hizmetlerde hak temelli bir yaklaşım benimsediklerini vurguladı ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını destekliyoruz. Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi de bu anlayışla 14 yıldır hizmet veriyor. Merkezimizde spor salonu ve yüzme havuzu bulunuyor. At binme etkinlikleri ile hayatın her alanında aktif olmanız için çalışıyoruz. Sosyal hayata eşit katılım bizim önceliğimizdir. Siz yeter ki sahada, sosyal hayatta olun; biz her zaman yanınızdayız."

Gösteriler ve yarışmalar

Etkinlikte öğrenciler dans, ritim ve spor gösterileri sundu; kurulan parkurlarda yapılan yarışmalar büyük beğeni topladı. Mithat Enç Özel Eğitim Okulu'nun çember gösterisi, Duyum İşitme Engelliler Okulu'nun halk oyunları ve İpek Özel Eğitim Okulu'nun vals performansı salondan yoğun alkış aldı. Alaattinbey Özel Eğitim Meslek Okulu'nun tanıtım niteliğindeki "spor defilesi", Kayapa Özel Eğitim Okulu'nun ront gösterisi ile Nilüfer Özel Eğitim Meslek Okulu'nun zeybek ve darbuka şovları etkinliğe canlılık kattı.

Madalyalar ve kapanış

Programın finalinde öğrenciler, aileleri ve öğretmenleriyle birlikte kurulan spor parkurunda çeşitli etapları tamamlayıp potaya basket attı. Etkinliğe ayrıca Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi ve Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Kulübü katıldı. Kapanışta Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ile Nilüfer İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, etkinliğe katılan tüm öğrencilere madalyalarını takdim ederek kutladı.

