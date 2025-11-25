Nilüfer'de Voleybol Turnuvası Sona Erdi: Yapı Kontrol Müdürlüğü Şampiyon

Nilüfer Belediyesi Birimler Arası Voleybol Turnuvası beş haftalık mücadele sonrası Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün şampiyonluğuyla tamamlandı.

Beş haftalık mücadeleyi Yapı Kontrol Müdürlüğü kazandı

Nilüfer Belediyesi çalışanları arasında düzenlenen Birimler Arası Voleybol Turnuvası, motivasyonu artırmak ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi. Beş hafta süren ve altı takımın katıldığı organizasyon, final karşılaşmalarıyla noktalandı.

Turnuva, Pilar Marie Victoria Lopez Voleybol Salonunda başladı ve tek devreli lig usulüyle oynandı. Takımlar lig boyunca yoğun mücadele vererek ilk dört sırayı almak için kıyasıya yarıştı; ligdeki ilk dört takım yarı finale yükseldi.

Final maçları Yüzüncüyıl Gençlik ve Spor Salonunda yapıldı. Müsabakaların sonunda sıralama şu şekilde oluştu: Yapı Kontrol Müdürlüğü birinci, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ikinci, Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü üçüncü.

Final törenine katılan Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Salih Güleç, dereceye giren takımları tebrik ederek sporculara kupa ve madalyalarını takdim etti.

