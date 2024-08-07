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Nina Kennedy Paris 2024'te Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Nina Kennedy, kadınlar sırıkla atlama finalinde altın madalya elde etti.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 23:40
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 23:40
Nina Kennedy Paris 2024'te Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tarihi An

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları, bu yıl da heyecan dolu anlara sahne oluyor. Atletizm kadınlar sırıkla atlama finalinde, Avustralyalı sporcu Nina Kennedy muhteşem bir performans sergileyerek altın madalyanın sahibi oldu.

Final Sonuçları

Stade de France'ta gerçekleştirilen yarışmada, 4.90 metrelik derecesiyle kadınlar sırıkla atlama kategorisinde birinci olan Kennedy, bu sonuçla birlikte Olimpiyat tarihine adını altın harflerle yazdırdı. ABD'li Katie Moon, 4.85 metrelik başarısıyla gümüş madalya kazanırken, Kanadalı Alysha Newman ise aynı derecelerine rağmen bronz madalyayı elde etti.

Bu yarışmada elde edilen sonuçlar, bu spor dalına olan ilgiyi artırırken, gelecek Olimpiyat Oyunları için yeni yıldızların doğmasına vesile olmaktadır.

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