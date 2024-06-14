Nuri Şahin, Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü oldu! İşte Şahin'in ilk sözleri

Borussia Dortmund'da Edin Terzic'in görevinden ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük koltuğu, eski futbolcu Nuri Şahin ile dolduruldu. Alman ekibi, Nuri Şahin ile 3 yıllık bir sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. Şahin, Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü olarak büyük bir onur duyduğunu belirtti ve kulübe olan minnettarlığını dile getirdi.



NURİ ŞAHİN'İN AÇIKLAMALARI

İmzaların atılmasının ardından Nuri Şahin yaptığı açıklamada, "Borussia Dortmund'un teknik direktörü olmak benim için büyük bir onur. Bana duydukları güvenden dolayı kulüpteki sorumlu herkese teşekkür etmek istiyorum. BVB'deki rolümü gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. İlk günden itibaren mümkün olan en yüksek başarıyı elde etmek için her şeyi büyük bir enerji ve büyük bir tutkuyla yapacağız," dedi.

EDİN TERZIC DÖNEMİ SONA ERDİ

Edin Terzic'in Borussia Dortmund'daki teknik direktörlük dönemi sona erdi. Terzic, görevde kaldığı süre boyunca takımda önemli işlere imza attı ancak kulüp yönetimi, yeni bir başlangıç yapmak için Nuri Şahin'i göreve getirme kararı aldı. Terzic'e katkılarından dolayı teşekkür edilirken, yeni dönemde Şahin'in takıma katacağı enerji ve vizyon merakla bekleniyor.

BORUSSIA DORTMUND'DA YENİ DÖNEM

Nuri Şahin'in teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla Borussia Dortmund'da yeni bir dönem başlamış oldu. Şahin, oyunculuk kariyerinde Dortmund'da önemli başarılara imza atmış ve taraftarın sevgisini kazanmıştı. Şimdi ise aynı başarıları teknik direktör olarak tekrarlamak için kolları sıvıyor.

Nuri Şahin, Borussia Dortmund'daki hedeflerini yüksek tutarak, takımın hem Bundesliga'da hem de Avrupa'da büyük başarılar elde etmesi için çalışacak. Şahin'in genç ve dinamik bir kadro ile nasıl bir oyun anlayışı geliştireceği, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Şahin, enerjisi ve tutkusu ile Dortmund'a yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor.



DORTMUND TARAFTARI UMUTLU

Borussia Dortmund taraftarı, Nuri Şahin'in teknik direktörlük görevine getirilmesinden büyük memnuniyet duyuyor. Şahin'in futbolculuk döneminde gösterdiği performans ve kulübe olan bağlılığı, taraftarın ona olan güvenini artırıyor. Yeni sezonda takımın performansını ve Şahin'in yönetimindeki oyun anlayışını görmek için sabırsızlanıyorlar.

Nuri Şahin, Borussia Dortmund'daki yeni görevine başlarken, takımın potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için yoğun bir çalışma dönemi geçirecek. Şahin, Dortmund'da yeni başarılar için iddialı ve motive bir şekilde görevine başlamış durumda.