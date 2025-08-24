Nusrat Allahverdi 50m Kurbağalamada Dünya Şampiyonu; Tuncer Berk Ertürk Bronz

Nusrat Allahverdi 50m Kurbağalamada Dünya Gençleri Şampiyonu

Otopeni'de altın ve bronz madalya sevinci

Romanya'nın Otopeni kasabasındaki Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nın son gününde milli sporcu Nusrat Allahverdi, erkekler 50 metre kurbağalama finalinde kürsünün en üstüne çıktı.

Nusrat, finali 26.98 saniyelik dereceyle tamamlayarak gençlerde Avrupa'dan sonra dünya şampiyonu oldu ve turnuvada altın madalyayı elde etti.

Turnuvada bir diğer milli yüzücümüz Tuncer Berk Ertürk ise erkekler 200 metre kelebek finalinde yarıştı. Yarışını 1:58.21 sürede bitiren Tuncer, bronz madalya kazandı.

Bu sonuçlarla Türkiye, şampiyonayı toplam 4 madalyayla (3 altın, 1 bronz) tamamladı.