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OGM Ormanspor, Gaziantep Basketbol'u 79-70 Yendi

OGM Ormanspor, Türkiye Basketbol Ligi'nde Gaziantep Basketbol'u mağlup ederek üçüncü galibiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 20:01
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 20:01
OGM Ormanspor, Gaziantep Basketbol'u 79-70 Yendi

Türkiye Basketbol Ligi'nde Heyecan

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 6. haftasında OGM Ormanspor, Gaziantep Basketbol'u 79-70 mağlup ederek önemli bir zafer elde etti.

Maçın Detayları

Haftanın kapanış maçı, M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda, OGM Ormanspor'un ev sahipliğinde gerçekleşti. Karşılaşmanın ilk yarısı 48-44 OGM Ormanspor'un üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu avantajı koruyarak maçı toplamda 79-70'lik skorla tamamlayan ev sahibi takım, ligdeki üçüncü galibiyetini aldı.

Sonuçlar ve Etkileri

Bu sonuçla birlikte, OGM Ormanspor'un tarihindeki başarılara bir yenisi eklendi. Öte yandan, Gaziantep Basketbol ise sezon boyunca üçüncü mağlubiyetini yaşamış oldu. Takımların ligdeki mücadelesi ise devam edecek.

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