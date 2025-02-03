Ogün Altıparmak İçin Tören Düzenlendi

Fenerbahçe Efsanesi Ogün Altıparmak'ı Uğurladı

Hayatını kaybeden Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu, teknik direktör Ogün Altıparmak için, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde bir tören düzenlendi. Törene Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Genel Sekreter Burak Kızılhan ve birçok yöneticinin yanı sıra camianın önde gelen isimleri ve Altıparmak'ın yakınları katıldı.

Ali Koç'un Duygusal Konuşması

Açıklamalarda bulunan Ali Koç, camia olarak peş peşe iki acı yaşadıklarını vurgulayarak, "Ogün Altıparmak, gerçek bir Fenerbahçeli ve Türk sporuna büyük katkılarda bulunmuş bir efsanedir. Atatürk ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı olan Ogün abi, vatanını ve bayrağını her şeyin üstünde tutardı. Onu özel kılan ise attığı goller değil, mücadeleci ruhu ve derin sevgi duygusuydu." dedi.

Örnek Bir İnsan

Koç, Ogün Altıparmak’ın, Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim" sözünü ilke edindiğini belirtti. "Ailene, vatanına ve Fenerbahçe'ye ihanet etmeyeceksin derdi. 3 Temmuz mücadelesinin en önemli isimleri arasında yer alıyordu. Fenerbahçe, onun için bir kulüp değil, bir sevda ve yaşam tarzıydı" şeklinde konuştu.

Özel Anılar ve Kaybettiğimiz Değerler

Şekip Mosturoğlu, "Ogün abi dört dörtlük bir insandı. Bizler için büyük bir kayıp. 3 Temmuz'dan itibaren mücadelesiyle örnek oldu" ifadelerini kullandı. Burak Kızılhan da, "Efsane futbolcumuzu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bıraktığı iz sonsuza kadar Fenerbahçe'nin bir parçası olarak kalacaktır" dedi.

Dua ile Tören Sona Erdi

Konuşmaların ardından okunan dua ile tören sona erdi. Fenerbahçe camiası, Ogün Altıparmak’ı ebediyete uğurlarken, onun değerlerini yaşatma görevini sürdürmeye kararlı.