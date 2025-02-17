Oğuz Uyar, 200 Metrede Türkiye Rekorunu Kırdı

Milli Atlet Oğuz Uyar'dan Tarihi Başarı

ABD'de düzenlenen Uluslararası Stan Scott Yarışması'nda milli atlet Oğuz Uyar, 200 metrede kendi rekorunu geliştirdi. Teksas'ta gerçekleştirilen yarışmada Oğuz Uyar, 20.94 saniyelik derecesiyle, daha önceki rekoru olan 20.95 saniyeyi geride bıraktı.

Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamalara göre, bu başarıyla Oğuz Uyar, uluslararası arenada Türkiye'yi bir kez daha gururlandırdı. Atletimizin kaydettiği bu yeni rekor, Türk atletizmi açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.