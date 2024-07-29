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Oğuzhan Tüzün, Paris 2024'te Trap Elemelerinde Başarı Gösterdi

Oğuzhan Tüzün, Paris 2024 Olimpiyatları trap elemelerinde etkileyici bir performans sergiledi.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 17:54
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 17:54
Oğuzhan Tüzün, Paris 2024'te Trap Elemelerinde Başarı Gösterdi

Oğuzhan Tüzün'ün Başarılı Performansı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, spor dünyasının gözdesi olmaya devam ediyor. Milli atıcımız Oğuzhan Tüzün, atletizm sahnesinde önemli bir adım attı.

Trap Elemeleri

Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde yapılan elemelerde Oğuzhan, ilk gün trap kategorisinde mücadele etti. 75 atış gerçekleştiren milli sporcu, bu atışların 73'ünde hedefi başarıyla vurdu.

Yarınki Elemeler

Oğuzhan Tüzün'ü yarın zorlu bir eleme süreci bekliyor. Sporcular, toplamda 50 atış daha yapacak. İlk 6 sırada yer alan sporcular finale kalma hakkı kazanacak.

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