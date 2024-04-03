Okan Buruk bir kez daha tarihe geçti

Galatasaray, 2021-2022 sezonunu tarihinin en kötü dönemini geçirerek ligi 13. sırada tamamladı. Başkan Burak Elmas'ı görevden alan Sarı-Kırmızılı yönetim eski patronlardan biri olan Dursun Özbek'i tekrar başkan seçti. Teknik direktör Özbek ve ekibinin seçimi oldukça ilgi çekiciydi. Fatih Terim listeye geri döndü ancak Dursun Özbek yönetimi sürpriz bir şekilde takımın başına Okan Buruk'u atadı.

"Soru işaretlerini birer birer sildi"

Okan Buruk'un Akhisar Belediyespor'la Türkiye Kupası'nı, Başakşehir'le de Süper Lig'i kazanması camiada soru işaretlerini artırdı. Ancak, Buruk'un yavaş yavaş bu soru işaretlerini sildiği ve her hafta başarısına yenilerini eklediği görüldü.

"Gündüz Kılıç'ı da geçmişti"





Sarı Kırmızılılar'la ilk yılında Süper Lig'i kazanan Okan Buruk'un, son dönemde de birçok rekorda imzası var. Tecrübeli teknik adam, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de iç sahadaki son üç maçını, bu sezon ise iç sahadaki 15 maçını kazanarak 18 maçlık galibiyet serisi elde etti. Burk'un iç sahadaki 14. galibiyeti, Türk teknik direktör Gündüz Kılıç'ın Galatasaray'da olduğu süre boyunca iç saha maçlarında üst üste en fazla galibiyet rekorunu egale etti.

"Lucescu'yu geride bıraktı"

Okan Buruk, o zamandan bu yana bu rekoru geliştirerek Mircea Lucescu'nun kendi evinde kazandığı 18 galibiyet rekorunu egale etti. Mayıs 2001'den Mayıs 2002'ye kadar Galatasaray teknik direktörü olarak evinde üst üste 18 galibiyet alarak bu rekoru kırdı. Teknik direktör Okan Buruk, Rumen teknik direktörü geride bırakarak Hatayspor karşısında maçtan üç sayıyla ayrıldı.

"Seri 19 oyuna çıkarıldı"





Galatasaray'da üst üste en çok iç saha galibiyeti (19) alan takım olan teknik direktör Okan ve ekibinin, bu sezon tek hedefi şampiyonluk. Üst üste iki lig başarısı elde eden Buruk'un bundan sonraki hedefi, futbol oynadığı günlerde olduğu gibi teknik direktör olarak Avrupa'ya açılmak.

"Kendi kalite seviyemizin altında çalıştığımızda..."

Hatayspor maçının ardından konuşan Okan Buruk, karşılaşmada gösterilen performanstan pek memnun olmadığını söyledi. Deneyimli teknik adam, kazanmasına rağmen yine de kendisini de eleştirdi ve "Genel performanstan pek memnun değiliz. Uzun bir araydı, 17 gün sonra kendi sahamızda düşük performans gösterdiğimiz ilk maçtı. 1-0'lık skorun ardından çok rahat oynayabileceğimiz maçlar kalitesiz olduğu için ikinci golü alamadık. Bu onları biraz daha yukarı çekti. Ama maç boyunca iyi bir performans, evimizde iyi bir performans sergileyemedik” dedi.

Şampiyonluk yolunda daha iyi işler yapmaları gerektiğini belirten Buruk, şu gözlemlerde bulundu:

Sonuçta çok istediğimiz oyunu yapamadık. Her şey olumlu görünse de Galatasaray liderinin performansına yetişemiyoruz. Bunu aşmalıyız. Çok daha iyi bir oyun sergilememiz gerekiyor. Ayakta futbolda hem golcü hem karşılayan çok önemli. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Doğru şutlar, isabetli vuruşlar hepsi çok önemlidir. Son maçlarda etkili oynadık. Bugünkü hedefimizi bu şekilde bulduk. Biz de 1-2 kaybettik. Normalde bulunduğumuz noktanın biraz altındayız."

"Rekordan da bahsetti"

Çok mutluyuz, maça rekor düşünmeden çıktık. Tüm sezon boyunca kazanmak için sahaya çıktık. Şampiyonluk hedeflerimiz var. Büyük bir sorumluluğumuz var. Hak ettiğimiz başarıyı Galatasaray'la yakalamaya çalışıyoruz. Ev sahibi taraftarlarımızla harika bir atmosfer yaratıyoruz. Onların da büyük bir kısmı var. Bu sadece benim için değil, Galatasaray camiası için de hep birlikte elde ettiğimiz bir rekor."