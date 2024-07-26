Okan Buruk: 'Galatasaray'ı Şampiyonluk İçin Hazırlıyoruz'

Okan Buruk, Galatasaray İçin Hedeflerini Açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya kampında Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamalarda, takımının güçlü bir kadroya sahip olduğunu ve bu durumun kendilerine büyük bir avantaj sağladığını belirtti. Buruk, "Önemli bir kadromuz var. Şampiyon kadroya, şampiyon takıma sahibiz. Oyuncular bizi tanıyor, biz de oyuncuları tanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Transfer Süreci ve Genç Yetenekler

Takımın transfer politikası hakkında da konuşan Buruk, yeni oyuncu Elias Jelert'in takıma katıldığını ve mutluluk duyduğunu vurguladı. Buruk, "Sabırlı ve sakin olmamız gerekiyor. Transferde sakinlik çok önemli," diyerek taraftarları rahat olmaya davet etti.

Mauro Icardi ve Diğer Oyuncular

Buruk, Arjantinli forvet Mauro Icardi'nin kamp dönemindeki performansından memnun olduğunu ve ondan geçen sezonlarda gösterdiği katkıyı beklediklerini söyledi. Ayrıca, Zaha ve Ziyech gibi yeni transferlerin de takım oyununa adaptasyon sürecinde olduklarını belirtti.

Türk Futbolu ve Rakipler

Galatasaray'ın bu sezonki rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Buruk, "Önemli olan Türk futbolunun daha ileri gitmesi," dedi. Yeni teknik direktörlerin ligdeki rekabeti artıracağını vurguladı.

Süper Kupa Hedefleri

Buruk, en kısa zamanda Süper Kupa maçına odaklandıklarını ifade ederek, "Hazır halde çıkmak istiyoruz. Kupayla başlamak önemli bir motivasyon," dedi. Maçın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olmasının zorluklarına da değindi ve dolu bir statta oynamanın önemini vurguladı.