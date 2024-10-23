Okan Buruk: Galatasaray Maçtaki Performansımızdan Memnunuz

Okan Buruk'un Açıklamaları

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Elfsborg maçının ardından basın toplantısı düzenledi ve maçtaki performanslarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Terör Saldırısını Kınadı

Buruk, basın toplantısına başlamadan önce Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yönelik yaşanan terör saldırısını kınayarak, "Uzun zamandır görmediğimiz bir saldırıya maruz kaldık. Ölenlere rahmet, yaralılara şifa diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Maçın Değerlendirilmesi

Elfsborg'u 4-3 mağlup ettikleri maçta, ilk defa oyuncularının sahaya sürdüğü dizilişi başarılı bulduğunu belirten Buruk, "Dizilişimizle ilgili genel planlarımız tuttu. Yüzde 65 oranında topa sahip olduk ve birçok pozisyon ürettik. Ofansif anlamda iyiydik," dedi. Ancak, yedikleri 3 golün üzücü olduğunu ifade etti.

Top Kaybı Sorunu

Buruk, yedikleri gollerin top kayıplarından kaynaklandığını vurgulayarak, "Bu kayıplar bazen yorgunluktan, bazen de rakip pozisyonlarından oluşabiliyor," dedi. Maçta rakibe oyun vermedikleri için övündüğünü de belirtti.

Türk Takımları ve Fizik Kalite

Buruk, Türk takımları ile Avrupa takımları arasında fizik kalitesi açısından bir fark olmadığını savundu ve "Geçen sene Bayern Münih ve Manchester United'a karşı başa baş oynadık. Türk takımları da güçlüdür," dedi.

Savunma Oyununa Dikkat

Galatasaray'ın bir savunma takımı olmadığını belirten Buruk, takımlarının hücum oynamayı tercih ettiğini vurguladı ve "Son 2,5 senedir riskli ve atak futbol oynuyoruz, bunu sürdürmeye devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.