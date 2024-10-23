DOLAR
34,26 -0,08%
EURO
36,98 0,02%
ALTIN
2.993,51 1,02%
BITCOIN
2.275.552,87 1,67%

Okan Buruk: Galatasaray Maçtaki Performansımızdan Memnunuz

Okan Buruk, Elfsborg maçını değerlendirdi ve Galatasaray'ın oyun kalitesine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 21:33
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 21:33
Okan Buruk: Galatasaray Maçtaki Performansımızdan Memnunuz

Okan Buruk'un Açıklamaları

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Elfsborg maçının ardından basın toplantısı düzenledi ve maçtaki performanslarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Terör Saldırısını Kınadı

Buruk, basın toplantısına başlamadan önce Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yönelik yaşanan terör saldırısını kınayarak, "Uzun zamandır görmediğimiz bir saldırıya maruz kaldık. Ölenlere rahmet, yaralılara şifa diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Maçın Değerlendirilmesi

Elfsborg'u 4-3 mağlup ettikleri maçta, ilk defa oyuncularının sahaya sürdüğü dizilişi başarılı bulduğunu belirten Buruk, "Dizilişimizle ilgili genel planlarımız tuttu. Yüzde 65 oranında topa sahip olduk ve birçok pozisyon ürettik. Ofansif anlamda iyiydik," dedi. Ancak, yedikleri 3 golün üzücü olduğunu ifade etti.

Top Kaybı Sorunu

Buruk, yedikleri gollerin top kayıplarından kaynaklandığını vurgulayarak, "Bu kayıplar bazen yorgunluktan, bazen de rakip pozisyonlarından oluşabiliyor," dedi. Maçta rakibe oyun vermedikleri için övündüğünü de belirtti.

Türk Takımları ve Fizik Kalite

Buruk, Türk takımları ile Avrupa takımları arasında fizik kalitesi açısından bir fark olmadığını savundu ve "Geçen sene Bayern Münih ve Manchester United'a karşı başa baş oynadık. Türk takımları da güçlüdür," dedi.

Savunma Oyununa Dikkat

Galatasaray'ın bir savunma takımı olmadığını belirten Buruk, takımlarının hücum oynamayı tercih ettiğini vurguladı ve "Son 2,5 senedir riskli ve atak futbol oynuyoruz, bunu sürdürmeye devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursaspor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Patrioti'yi Geçti
2
Fenerbahçe Opet, KGHM'yi Geride Bıraktı
3
TOFAŞ, FIBA Avrupa Kupası'nda Almanya'yı Mağlup Etti
4
Fenerbahçe ile Manchester United Karşılaşması Öncesi Ten Hag'dan Açıklamalar
5
Bahçeşehir Koleji, Buducnost VOLI'yi Mağlup Etti
6
Manisa'da Çocuklar İçin Dostluk Turnuvası Düzenlendi

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak