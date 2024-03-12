Okan Buruk ille de onu istiyor: Galatasaray peşinde

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekibin 78 puanı var. Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 76 puanı var ve ikinci sırada yer alıyor.

Galatasaray, bu sezonun sonunda şampiyonluğu hedefliyor. Teknik Direktör Okan Buruk, oyuncularıyla birlikte yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Bu arada yönetim ekibi durumu ele almak için çabalarını sürdürüyor.

Sarı Kırmızılıların, bu sezon Alanyaspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Oğuz Aydın'ı kadrosuna katmak istediği prtaya çıktı. Okan Buruk'un da yıldız oyuncuyu takım kadrosunda görmek istediği iddia edildi. Haberde ayrıca sol kanat oyuncusunun menajerinin kendisiyle yakın zamanda iletişime geçmesinin beklendiği de yer alıyor.





Galatasaray yönetiminin sezon sonunda oyuncuya ilginin yoğun olacağına inanıyor. Kadronun sezon bitmeden oyuncularla ve kulüpleriyle görüşmelere başlaması kararlaştırıldı. 23 yaşındaki genç oyuncunun bu sezon 30 karşılaşmada forma giydiği biliniyor.

Bu sürede 7 gol, 5 asist yapan Oğuz'un Alanya'yla olan sözleşmesi 2026'da sona eriyor. Oğuz'un bu sezonki atılımı onu Süper Lig'in en değerli oyuncularından biri haline getirdi.