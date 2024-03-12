Bist 100
9.039,77 1%
DOLAR
32,05 0,09%
EURO
35,02 -0,01%
ALTIN
2.211,46 -1,08%

Okan Buruk ille de onu istiyor: Galatasaray peşinde

Galatasaray'ın yeni sezonla ilgili transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı Kırmızılılar, bu sezon Süper Lig'e damgasını vuran yıldız oyuncusuyla özellikle temasa geçti. Okan Buruk'un da bu oyuncuyu istediği iddia edildi. Detaylar haberimizde..

Yayın Tarihi: 12.03.2024 14:31
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 14:31
Okan Buruk ille de onu istiyor: Galatasaray peşinde

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekibin 78 puanı var. Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 76 puanı var ve ikinci sırada yer alıyor.

Galatasaray, bu sezonun sonunda şampiyonluğu hedefliyor. Teknik Direktör Okan Buruk, oyuncularıyla birlikte yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Bu arada yönetim ekibi durumu ele almak için çabalarını sürdürüyor.

Sarı Kırmızılıların, bu sezon Alanyaspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Oğuz Aydın'ı kadrosuna katmak istediği prtaya çıktı. Okan Buruk'un da yıldız oyuncuyu takım kadrosunda görmek istediği iddia edildi. Haberde ayrıca sol kanat oyuncusunun menajerinin kendisiyle yakın zamanda iletişime geçmesinin beklendiği de yer alıyor.

Okan Buruk ille de onu istiyor

Galatasaray yönetiminin sezon sonunda oyuncuya ilginin yoğun olacağına inanıyor. Kadronun sezon bitmeden oyuncularla ve kulüpleriyle görüşmelere başlaması kararlaştırıldı. 23 yaşındaki genç oyuncunun bu sezon 30 karşılaşmada forma giydiği biliniyor.

Bu sürede 7 gol, 5 asist yapan Oğuz'un Alanya'yla olan sözleşmesi 2026'da sona eriyor. Oğuz'un bu sezonki atılımı onu Süper Lig'in en değerli oyuncularından biri haline getirdi.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank emekli promosyonu paketi yaptı: Ödemeler 10.000 TL'ye yükseldi

Halkbank emekli promosyonu paketi yaptı: Ödemeler 10.000 TL'ye yükseldi

ÖTV'siz 400.000 TL'ye otomobil fırsatı! Otomobil devinden büyük indirim

ÖTV'siz 400.000 TL'ye otomobil fırsatı! Otomobil devinden büyük indirim

Asgari ücretlilere 8.217 TL kazandıracak formül açıklandı! Mesai ücretlerine dikkat

Asgari ücretlilere 8.217 TL kazandıracak formül açıklandı! Mesai ücretlerine dikkat

Bankalardan ani karar! Artık her kullanıcı bu ücreti ödeyecek

Bankalardan ani karar! Artık her kullanıcı bu ücreti ödeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Real Madrid, Arda Güler'in Kiralanmasına Onay Vermedi
2
Okan Buruk ille de onu istiyor: Galatasaray peşinde
3
Okan Buruk'un yüzünü güldüren gelişme! Şampiyonluğa adım adım...
4
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız isim için yarışıyor
5
Arda Güler'e övgü yağdı! Efsane isimden bomba sözler
6
Fenerbahçeli İsmail Yüksek'ten ortalığı karıştıran itiraf
7
Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Maçının Bilet Gelirleri Depremzedelere Bağışlanacak

Fast food zincirlerinin çıtır patates sırrı! Bu tekniği uyguluyorlarmış

Tüm borçlarını kapatma sözü verene kredi: 25.000 TL- 70.000 TL şok koşullarda ödenecek

Bankalardan ani karar! Artık her kullanıcı bu ücreti ödeyecek

Asgari ücretlilere 8.217 TL kazandıracak formül açıklandı! Mesai ücretlerine dikkat

SGK az önce herkese duyurdu! Bunu yapanlara bir kuruş maaş yok

Ramazan pidesi indirimi: Bu fiyatı duyan markete akın edecek

Bankada parası olanlara büyük şok! Maliye'nin kararı şoke edecek

Kredi kartı kullananlar dikkat! Bugünden itibaren değişiyor

Halkbank emekli promosyonu paketi yaptı: Ödemeler 10.000 TL'ye yükseldi

ÖTV'siz 400.000 TL'ye otomobil fırsatı! Otomobil devinden büyük indirim

Mart ayında maaş alacaklar yaşadı: Yüzde 70 zamma imzalar atıldı

Ankara, İstanbul, İzmir'de yaşayanlar oh diyecek! 1 ay boyunca aynı kalacak