Okan Buruk maç sonrası yeni transferini duyurdu

Okan Buruk taraftarı sevindirdi! Yeni transfer bu sözlerle açıklandı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

OKAN BURUK YENİ TRANSFERİ AÇIKLADI

Dün akşam sarı kırmızılı takım Ziraat Türkiye Kupası'nda Bandırmaspor ile karşılaştı ve 4-2'lik galibiyet almayı başardı. Maç sonrasında Teknik Direktör Okan Buruk şu açıklamaları yaptı; 'Sol bek araştırıyoruz. Cuma gününe kadar vakit var, görüşmeler devam ediyor. Seçenekler çok fazla değil. Elimizdeki en iyi seçeneği almaya çalışıyoruz. Sağ bek için hazır oyuncu ile anlaşma yaptık. Afrika Kupası'nda turu geçtiler. O sebeple gelişi biraz ertelenecek. Sol bek çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda çözüme ulaşırız diye düşünüyorum. Şubat ayında 8 maç oynanacak. Burada son maçlarda biraz daha az oynayan, bölgesel değişiklikler yapıldı. Maç içinde dakikaları bölmeye çabaladık. Yeni transferimizin de ilk maçıydı. Bu anlamda faydalı oldu. Hepsi güzel, kazanmak çok güzel. İlk yarı sonunda 3-1 skor yaptık. İkinci yarıda ilk yarı altındaydık. Maç sonunda 4-2'lik galibiyet oldu. 3'ü akademimizden 4 genç oyuncuyu sahada kullandık. Kendi içinizdeki genç oyuncuları sahada görmek benim için büyük mutluluk. Hedefimiz kupayı almak. Galatasaray müzesine yeni bir kupa koymak için iddiamızı sürdüreceğiz.





Carlos'un ilk maçıydı, maçı bitirdi. Buraya hazır halde geldi. Takımı tanıma ihtiyacı var. Bu bir süreç. Golle başlaması güzel oldu. Oyun içinde pozisyonları oldu. Arkadaşlarına da hazırladığı pozisyonlar oldu. Genç oyuncular en zor dakikalarda sahada çok rahattı. Hepsine güvenim tam. Fırsat olsa keşke hepsini oynatsak. Çok geniş kadro var. Bu maçlar bizim için şans. Onların performansından da memnunum. İlk düşüncemiz sol bek. Alternatifler üstünde görüşmeler sürüyor. Cuma gününe kadar sonlandırmayı istiyoruz, çalışıyoruz. Bu dönemde transfer kolay değil. Kendi açımızdan bakıldığı zaman Sacha'nın ayrılığı, Angelinp'nun geç ayrılması bizim süremizi daralttı. Devre arası transferleri zor oluyor. En iyisi olsun diye çabaladık. Sağ bek ve forvet transferleri yaptık. Sırada sol bek var. Onu da bitirip böyle kapatmayı düşünüyoruz. Ziyech ile ilgili kulüp açıklama yaptı, tam süreyi söyleyemeyiz. Yavaş yavaş bakılacak. Uzun bir süre olacağını düşünmüyorum. 2, 2.5 ay yazılıyor ama öyle süre beklemiyoruz. 3-4 hafta içinde dönebileceğini düşünüyoruz. Ayağında kemik ödemi oldu. Net bir zaman veremem ama 2, 2.5 ay değil. Sergio Oliveira önümüzdeki hafta dönecek. Son yapılan kontrolleri iyiydi. Önümüzdeki hafta antrenmanlara başlayacak.'