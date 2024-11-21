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Okan Buruk: Mauro Icardi'nin Dönüşü İçin Tarih Verdi

Okan Buruk, Mauro Icardi'nin sahalara dönüşü için 6-7 ay bekleyeceklerini açıkladı. Galatasaray'ın hedefi ise her maçı kazanmak.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 23:09
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 23:32
Okan Buruk: Mauro Icardi'nin Dönüşü İçin Tarih Verdi

Okan Buruk: Mauro Icardi'nin Dönüş Tarihi Haziran ve Temmuz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Arjantinli golcü Mauro Icardi hakkında açıklamalarda bulundu. Buruk, Icardi'nin takıma katılmasının 6-7 ay süreceğini ifade ederek, "Haziran, temmuz daha net, garanti bir şekilde gözüküyor" dedi.

Sipar Bodrum FK Maçı Hazırlıkları

Bodrum FK ile oynayacakları maçın hazırlıklarını yarın tamamlayacaklarını belirten Okan Buruk, "Ara, özellikle burada kalan oyuncular için hem bir dinlenme hem de yeniden hazırlanma şansı veriyor. Bugün bazı oyuncularımızı dinlendirdik ve antrenmanlar yaptık" şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın önemli savunma oyuncusu Davinson Sanchez cezalı olduğu için bu maçta yer almayacak. Ayrıca, Jakobs ve Icardi'nin sakatlıkları nedeniyle kadroda olamayacaklarını da hatırlatan Buruk, "Bodrum FK ligin yeni takımlarından biri ve bizim için her maça iyi bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Hedefimiz bu maçı kazanmak" dedi.

Her Maçta Galibiyet Hedefi

Okan Buruk, takımın her maçını kazanmak istediğini vurgulayarak, "Sonunu 102 puanla şampiyon olarak bitirdik. Bu sene de her maçı kazanmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Kendi Gücümüzü Gösteracağız

Bir basın mensubunun Bodrum Stadyumu'nun dezavantaj oluşturup oluşturmayacağına dair sorusuna Buruk, "Dezavantaj olduğunu düşünmüyorum, çim sahada oynayacağız. Maçtan önce ortamı alışmaya çalışacağız" yanıtını verdi.

Icardi'nin Sakatlığı Üzerine

Bunun yanı sıra Buruk, Icardi'nin tedavi sürecinin önemli olduğuna dikkat çekerek, "Oyuncunun sağlığı çok önemli. Erken dönmesinden ziyade, iyi bir şekilde iyileşip en doğru zamanda dönmesi daha önemli" dedi.

Buruk, Galatasaray taraftarının ve takım arkadaşlarının Icardi'yi özleyeceğini, ancak yeni sezona en güçlü şekilde hazırlanacaklarına inandığını sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarına açıklamalarda...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarına açıklamalarda...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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