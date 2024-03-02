Okan Buruk o ismin üstünü çizdi: Galatasaray'da ayrılık

Galatasaray'ın bu sezonki transferleri büyük hayal kırıklığı yarattı. Ayrıca, yeni transferleri karavana bırakması birçok eleştiriye maruz kaldı. Fatih Karagümrük ile oynanan kupa maçındaki kötü performanslarıyla eleştirilen Zaha ve Tete, bu sezon transferleri konusunda tartışmaya yol açtı.

Galatasaray, bu sezon takıma büyük beklentilerle katılan sol bek oyuncusu Angelino ile yollarını ayırdı ancak sekiz numaradan katılan Ndombele devre arasında katkı sağlayamadı. Zaha bu sezon ani transferine uyum sağlayamasa da Tete şimdiden sezon sonuna kadar biletini hazırlıyor.

Hakim Ziyech de tepki çeken bir diğer oyuncuydu. Faslı yıldız, başlangıçta parayı çok yavaş ödeyerek krize neden oldu, daha sonra sakatlandı ve takımını en çok ihtiyaç duydukları anda yalnız bıraktı. Yaz aylarında takıma katılan Halil Derbishor, devre arasında Hatay'a kiralanmıştı. Faslı yıldızın performansı eleştirildi ancak Aurier, henüz sahneye çıkmadı.

OKAN BURUK: BİZ BU TAKIM DEĞİLİZ





Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, önce Avrupa'ya, ardından kupa müsabakalarına veda edilmesinin ardından bir uyarıda bulundu. Karagümrük maçının ardından soyunma odasında oyuncularına sert bir uyarıda bulunduğu öğrenilen Buruk, "Maalesef bazı arkadaşlarımız durumun ciddiyetini anlayamıyor. Artık önümüzde iki hedefimiz var. Beşiktaş'ın deplasman maçı şampiyonluk hedefimiz açısından çok önemli ve kazanmamız lazım" diye konuştu.

Okan Buruk maç sonrası yaptığı açıklamada ayrıca, "`Avrupa Kupası ve Türkiye Kupası için ne kadar üzülsek de lige odaklanırsak önemli ve değerli olacaktır. Maç maç düşünerek hazırlanmamız lazım. Yaklaşık olarak 44 maç oldu. Temmuz ayından beri çok meşgulüm. Arzu ettiğimiz, düşündüğümüz, hayal ettiğimiz şampiyonluklara ulaşmak için çaba göstereceğiz. Geçen hafta yaşadığımız iki maç bize ders verdi." ifadelerini de kullandı.

OLIVEIRA KÖTÜ DÖNDÜ

Sergio Oliveira, Galatasaray'da berbat bir performans sergiledi. Fatih Karagümrük ile oynanan kupa maçında maça başlayan ve beklendiği gibi performans sergileyen Portekizli futbolcu için bu durum endişe kaynağı oldu. Oliveira'nın durumu, orta sahada Ndombele'den yararlanamayan ve Berkan'ın yeteneksizliği nedeniyle alternatifi kalmayan teknik hoca Okan Buruk için sorun teşkil ediyordu. Sarı Kırmızılılar devre arasında orta sahasını güçlendirememenin bedelini erken ödemek zorunda kaldı.

Galatasaray'da Torreira ve Kerem Demirbay'ın alternatifi pek kalmadı. Aurier'in sakatlığı nedeniyle de Kaan Ayhan orta sahada forma giyemeyecek.