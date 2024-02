Okan Buruk, Sparta Prag maçı öncesi iddiasını konuşturdu

Sparta Prag maçı öncesinde Okan Buruk'tan iddialı açıklamalar! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

OKAN BURUK'TAN PRAG MAÇI AÇIKLAMALARI

Şampiyonlar Ligi'ni üçüncü sırada tamamlayan sarı kırmızılı takım UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sparta Prag ile karşılaşacak. Teknik Direktör Okan Buruk yarın akşam yapılacak maçtan önce önemli açıklamalar yaptı. Sakatlığı sebebiyle yeşil sahalardan uzak kalan Abdülkerim Bardakcı'nın sahaya çıkabileceği öğrenilirken takımın gözde isimlerinden Torreira açıklamasında şu sözlere yer verdi; 'Bizim için önemli bir maç. Rakibimiz farklı bir takım olabilir. Konsantre olmak gerekiyor. Buraya kadar iyi mücadele ettik. Şampiyonlar Ligi gibi mücadele etmemiz gerekiyor. İlk maçın kendi evimizde olması da avantaj. Amacımız Şampiyonlar Ligi'nde devam etmekti ve daha fazla puan almaktı. Bu süreç için de elimizden geleni yapmamız lazım. Kulüp tarihini biliyoruz. Amacımız son dakikaya kadar mücadeleyi sürdürmek. Bu ligde de başka ligde de önümüze bakmamız gerekiyor. İlk önemli olan yarın akşamki maç. 1.5 senedir kulüpteyim. Her maçta nasıl olunduğunu görüyorsunuz. Sırtımda soyadım ve önde armam var. Sahaya her girdiğim zaman arkadaşlarımı ve ekibi mutlu etmek istiyorum. Okan Buruk ile çalışabilmek çok büyük keyif. Karizmatik birisi. Ona teşekkür ediyorum. Teknik heyete de teşekkür ederim. Ben 28 yaşındayım, bu kadar önemli bir takımda olduğum için çok mutluyum. Bu formayı her giydiğim zaman çok mutlu oluyorum. Okan Hoca ile çalışabilmek bir gurur. Gelecek dönemle büyük başarılar kazanacak, Galatasaray'da uzun seneler başarılara imza atacağız. Her akşam bu formayla gol atma hayali kuruyorum. Geldiğim günden beri gol atmadım. Önemli olan takım kazancı, içten içe gol atmak istiyorum.' Okan Buruk ise Sparta Prag maçı öncesinde şu açıklamaları yaptı; 'Amacımız bu maçı kazanıp avantaj elde etmek. Bu maçtan önce dinlendik ve çalıştık. Bütün gücümüzle bu maça çıkacağız. Sahamızda kazanarak avantajı yakalarız umarım. Oyun içinde sabırlı olma ihtiyacı var.





Oyuncularıma sonsuz güveniyorum. Bu sene epey hedefimiz var. Birlikteliğe ihtiyacımız var. Ben de oyuncularla beraber sahadaki mücadeleyi ortaya koymak istiyorum. Stada gelen herkesin mücadelede katkısı olmasını istiyoruz. Futbolun içinde birçok hikaye var. Bazen sabırlı olunması gerekiyor, ilk hedefimiz her maçı kazanmak. Sırada Avrupa Ligi var. Burada başarılı olarak armayı bir kupayla taçlandırmak isteriz. Kazandıkça rekor gelir ama kazanan her zaman Galatasaray. Transfer dönemini güzel şekilde kapattık. Aurier kalmıştı, o da geldi. Bizimle beraber. Yönetim istediğimiz takviyeleri gerçekleştirdi. Zorlu iki maç kazanıldı. Takım olgusunun yakalanması gerekli. Son iki maçta yakaladık. Kimin olup olmadığı değil oynanan oyun önemli. Kadroyla 3-4 hafta mücadelemiz var. Sacha Boey önemli bir oyuncuydu. Yerine oynayacak arkadaşlarımız da elinden gelen her şeyi yapacak. Maç maç hareket ediyoruz. Bu maçı oynayacağız, sonra Ankaragücü maçı var. Sakatlık var, cezalılar var. Transferler geldi, sakat oyuncular geldi. Hakim Ziyech dışında bir sıkıntı yok. Bu döngü içinde bazen değiştireceğiz, bazen oyuncular değişecek. Puan kaybına tahammülümüz yok. Avrupa'da yolumuza devam edebilmeyi istiyoruz. İlk hedef kazanmak, bütün oyuncuların hazır olması gerekiyor. Hepsine şans verilecek. Kopenhag ile 2-2 beraberlik alındığında eleştiri geldi. Şampiyonlar Ligi'nde kolay bir takım yoktur. Sparta Prag da Kopenhag ile iki maçta berabere kalarak penaltılarda elendi. Bu maç önemli, karşımızda iyi takım var. Yarın hedefimiz ilk maçı kazanabilmek. Eryaman Stadyumu ile ilgili karar TFF sorumluluğunda. Oynanmaya uygun gördüler. Maça çıktığımız zaman kararın doğruluğunu görürüz. Biz sahaya düşünmeden gideceğiz. Kumda bile olsa oynayacağız. Hangi saha, hangi zemin çıkıp oynarız. Sahanın düzeltileceğine inanıyorum. Bütün sorumluluk TFF'de. Olumsuzluklar olursa TFF hatası olacak.'