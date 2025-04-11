Okan Buruk'tan İddialı Açıklamalar: Galatasaray Performansı Artıyor

Okan Buruk, Galatasaray'ın Yükselişini Değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Reeder Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Buruk, "Mayıs yaklaştıkça Galatasaray'ın performansı her zaman yukarı çıkıyor. Bunu da net bir şekilde bugün gösterdik." dedi.

İyi Bir Performans Sergiledik

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında Buruk, ligin üçüncü sırasındaki takımla oynadıkları maçın zorluklarına dikkat çekti. Samsunspor'un iç saha performansına ve taraftar desteğine vurgu yapan Buruk, "Maça rakibimiz gol ile başladı aslında. Ofsayt olması bizim için bir şanstı ama devamında rakibimize çok fazla pozisyon vermeden attığımız 2 golle ve oyun üstünlüğü ile buradan ayrılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Önemli Bir Galibiyet Daha

Buruk, takımının gösterdiği başarıdan dolayı oyuncularına teşekkür ederek, "Önemli bir galibiyet aldık. Hedefimiz devam ediyor. Mayıslar yaklaşıyor. Mayıs yaklaştıkça Galatasaray'ın performansı her zaman yukarı çıkıyor. Bunu da net bir şekilde bugün gösterdik." diye ekledi. Ayrıca, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi de yendiklerini hatırlatırken, "Oyun kalitesi ve taktiksel olarak bence iki maçta da çok iyi işler yaptık. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Samsunspor'un Eksiklikleri

Buruk, Samsunspor'un önemli eksiklerinin bulunduğunu belirterek, bunun oynamadıkları oyun üzerinde etkili olduğunu dile getirdi. "Hücumda az ürettiler ama az üretmenin nedeni Galatasaray savunmasının bugün iyi işler yapmasıydı. Hem topa doğru sahip olduk hem rakibimizi biraz da kendi alanında tuttuk." diye ekledi.

Ofsayt Kararı Üzerine Düşünceler

Samsunspor'un iptal edilen golüne de değinen Buruk, "Yarı otomatik ofsayt sisteminin verdiği karar maç içerisinde geçerli oluyor. Bugün VAR kararları çok hızlı geldi. Oyunun akış açısından da önemliydi. Hem ofsayt pozisyonu geldi hem bizim itiraz ettiğimiz penaltı pozisyonu vardı, o da çok hızlı geldi." ifadelerini kullandı. Buruk, ofsayt çizgisi ve hakem konuları hakkında ise "Bunlar artık hep kırmızı çizgimiz." şeklinde konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Reeder Samsunspor'u deplasmanda 2-0 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.