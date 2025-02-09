Okan Buruk'tan Sert Açıklama: İddialar Gerçek Dışı

Galatasaray-Adana Demirspor Maçının Ardından Okan Buruk'tan Açıklama

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk önemli açıklamalarda bulundu.

Hakaret İddiaları Reddedildi

Maç sonrası yapılan açıklamada, Buruk, Murat Sancak'ın kendisine yönelik hakaret ettiği iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu vurguladı. Buruk, "Murat Sancak'ın rakip takım oyuncusuna hakaret ettiğim yönündeki iddiası tamamen gerçek dışıdır. Bu hayali iddianın, bugün oynanan senaryonun bir devamı olduğunu kamuoyuna bildirmek isterim," dedi.

Galatasaray taraftarları ve futbol camiası, Buruk'un bu açıklamalarının ardından konuya dair gelişmeleri yakından takip ediyor.