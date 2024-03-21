Okan Buruk'un Mertens planı ortaya çıktı

Devre arasında Mertens'e Suudi Arabistan'dan gelen teklifi kabul etmemesi üzerine sarı kırmızı forma giyen şampiyonluk yaşamak için gitmediğini duyurdu. Kariyerinde ik şampiyonluğu geçtiğimiz sene Belçikalı futbolcunun sarı kırmızılı takımda olurken sezon sonunda futbolu bırakacağı açıklandı. Bu sezon Galatasaray formasıyla 42 maçta bulunan Mertens, 8 gol ve 11 asist yaparak başarısını gösterdi. Belçikalı ismin 30 Haziran 2024 tarihinde sözleşmenin biteceği belirtildi.
OKAN BURUK'UN MERTENS PLANI
Başarılı teknik isim 37 yaşına girmesiyle beraber aynı zamandan antrenör kadrosunda dahil edilmesi hedeflenmektedir. Mertens'in teklifi kabul etmesi durumunda gelecek sezonda sarı kırmızılı kulübün antrenör/oyuncu olarak devam etmesi bekleniyor.
Belçikalı isim geçtiğimiz günlerde kendi ülkesinde yaptığı açıklamalarda yoğun temponun özgürlüğünü elinden aldığını ailesiyle beraber dünyayı gezmek istediğini ifade etmişti. Buruk ise sezonun geri kalan süresi içerisinde Mertens'i bu düşüncesinden vazgeçirmek için uğraşacağını belirtti.
Devre arasında Mertens'e Suudi Arabistan'dan gelen teklifi kabul etmemesi üzerine sarı kırmızı forma giyen şampiyonluk yaşamak için gitmediğini duyurdu. Kariyerinde ik şampiyonluğu geçtiğimiz sene Belçikalı futbolcunun sarı kırmızılı takımda olurken sezon sonunda futbolu bırakacağı açıklandı. Bu sezon Galatasaray formasıyla 42 maçta bulunan Mertens, 8 gol ve 11 asist yaparak başarısını gösterdi. Belçikalı ismin 30 Haziran 2024 tarihinde sözleşmenin biteceği belirtildi.
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