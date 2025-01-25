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Okçuluk Milli Takım Seçme Yarışmaları Samsun'da Başladı

Türkiye Okçuluk Federasyonu, Samsun'da milli takım seçme yarışmalarını 17-23 Şubat tarihleri arasında düzenliyor.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 15:23
Okçuluk Milli Takım Seçme Yarışmaları Samsun'da Başladı

Okçuluk Milli Takım Seçmeleri İçin İlkadım Sahnesi

Türkiye Okçuluk Federasyonu, Samsun'da düzenlediği milli takım seçme yarışmaları ile okçuluk tutkunlarını bir araya getirdi. İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde 17-23 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen bu önemli etkinlik, Salon Avrupa Şampiyonası öncesinde sporcular için büyük bir fırsat sunuyor.

Mücadele ve Heyecan Dolu Kategoriler

Yarışmada sporcular, klasik, makaralı ve barebow kategorilerinde atış yeteneklerini sergiliyor. Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek milli yaşantıları belirlemek amacıyla bu seçmeleri düzenlediklerini ifade etti.

Yüksek Katılım ve Hedefler

Seçmelere katılan 104 sporcu ile oldukça yüksek bir ilgi olduğunu kaydeden Ergin, "Olabildiğince şeffaf bir seçme sürecine devam ediyoruz. 12 kategoride toplamda 36 sporcu belirleyeceğiz. Bu sporcularımız, Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Amacımız, kendi evimiz ve seyircimiz önündeki avantajımızı kullanarak olabildiğince fazla İstiklal Marşı'nı dinletmek." dedi.

Seçme yarışları, yarın yani 23 Şubat'ta sona erecek.

Türkiye Okçuluk Federasyonu, Samsun'da milli takım seçme yarışması düzenledi. lkadım Okçuluk...

Türkiye Okçuluk Federasyonu, Samsun'da milli takım seçme yarışması düzenledi. lkadım Okçuluk Tesisleri'nde, Samsun'da 17-23 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek Salon Avrupa Şampiyonası öncesinde düzenlenen yarışmada sporcular klasik, makaralı ve barebow kategorilerinde atış yaptı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu, Samsun'da milli takım seçme yarışması düzenledi. lkadım Okçuluk...

Türkiye Okçuluk Federasyonu, Samsun'da milli takım seçme yarışması düzenledi. lkadım Okçuluk Tesisleri'nde, Samsun'da 17-23 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek Salon Avrupa Şampiyonası öncesinde düzenlenen yarışmada sporcular klasik, makaralı ve barebow kategorilerinde atış yaptı.

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