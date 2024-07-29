Okçuluk Milli Takımı Bronz Madalya Sevincini Yaşıyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk branşında klasik yay takım müsabakalarına katılan Okçuluk Milli Takımı, büyük bir başarıya imza atarak bronz madalya kazandı. Les Invalides'te gerçekleşen müsabakaların ardından, Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış, elde ettikleri başarıyı kutladı.

Okçuluk Milli Takımı Teknik Direktörü'nden Açıklamalar

Takımın teknik direktörü Göktuğ Ergin, madalya kazanmanın motivasyonları açısından önemli olduğunu belirterek, "Bu başarının arkasında 3 yıllık büyük bir emek var. Özellikle Mete Gazoz'un altın madalyasından sonra, olimpiyatlarda madalya kazanmak kült olmaktan çıkmış durumda. Doğru hazırlanmaya devam edersek madalya sayımızı artırmayı sürdüreceğiz," dedi.

Mete Gazoz: "Burada Hedefimiz Podyumdu"

Mete Gazoz, yoğun bir gün geçirdiklerini ifade ederek, "Buraya gelirken podyum hedefimiz vardı. Tekniğimizle ve zihnimizle kontrolü sağladık. Bu madalya antrenmanlarda kazanıldı," açıklamasında bulundu.

Ulaş Berkim Tümer: "Heyacanlıydık, Ama Takım Olmayı Başardık"

İlk kez olimpiyat tecrübesi yaşayan Ulaş Berkim Tümer, takım olarak çok çalıştıklarını ve birlikte hareket edeceğini vurguladı. "Hepimiz üstümüze düşeni yaptık. Bu ekip işi, ve madalya almak çok güzel bir duygu," şeklinde konuştu.

Muhammed Abdullah Yıldırmış: "Tribün Baskısı Hissetmedik"

Takımın bir diğer üyesi Muhammed Abdullah Yıldırmış, tribün baskısı hissetmediklerini, bu durumun sadece şanssızlık olduğunu belirtti. "İlk kez böyle bir ortamda ok attık, bu deneyim çok kıymetliydi," dedi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü olan Mete Gazoz (solda), Muhammed Abdullah Yıldırmış (sağda) ve Ulaş Berkim Tümer'den (ortada) oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, madalyalarını aldı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü olan Mete Gazoz (solda), Muhammed Abdullah Yıldırmış (sağda) ve Ulaş Berkim Tümer'den (ortada) oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, madalyalarını aldı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü olan Mete Gazoz (solda), Muhammed Abdullah Yıldırmış (sağda) ve Ulaş Berkim Tümer'den (ortada) oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, madalyalarını aldı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü olan Mete Gazoz (solda), Muhammed Abdullah Yıldırmış (sağda) ve Ulaş Berkim Tümer'den (ortada) oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, madalyalarını aldı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü olan Mete Gazoz (solda), Muhammed Abdullah Yıldırmış (sağda) ve Ulaş Berkim Tümer'den (ortada) oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, madalyalarını aldı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü olan Mete Gazoz (solda), Muhammed Abdullah Yıldırmış (sağda) ve Ulaş Berkim Tümer'den (ortada) oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, madalyalarını aldı.

Fransa'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde Okçuluk Klasik Yay Takım kategorisinde Çin'i yenen Mete Gazoz (solda), Muhammed Abdullah Yıldırmış (sağda) ve Ulaş Berkim Tümer'den (ortada) oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

Fransa'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde Okçuluk Klasik Yay Takım kategorisinde Çin'i yenen Mete Gazoz (solda), Muhammed Abdullah Yıldırmış (sağda) ve Ulaş Berkim Tümer'den (ortada) oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

Fransa'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde Okçuluk Klasik Yay Takım kategorisinde Çin'i yenen Mete Gazoz (solda), Muhammed Abdullah Yıldırmış (sağda) ve Ulaş Berkim Tümer'den (ortada) oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

Fransa'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde Okçuluk Klasik Yay Takım kategorisinde Çin'i yenen Mete Gazoz (solda), Muhammed Abdullah Yıldırmış (sağda) ve Ulaş Berkim Tümer'den (ortada) oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

Fransa'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde Okçuluk Klasik Yay Takım kategorisinde Çin'i yenen Mete Gazoz (solda), Muhammed Abdullah Yıldırmış (sağda) ve Ulaş Berkim Tümer'den (ortada) oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

Fransa'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde Okçuluk Klasik Yay Takım kategorisinde Çin'i yenen Mete Gazoz (solda), Muhammed Abdullah Yıldırmış (sağda) ve Ulaş Berkim Tümer'den (ortada) oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

Fransa'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde Okçuluk Klasik Yay Takım kategorisinde Çin'i yenen Mete Gazoz (solda), Muhammed Abdullah Yıldırmış (sağda) ve Ulaş Berkim Tümer'den (ortada) oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

Fransa'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde Okçuluk Klasik Yay Takım kategorisinde Çin'i yenen Mete Gazoz (solda), Muhammed Abdullah Yıldırmış (sağda) ve Ulaş Berkim Tümer'den (ortada) oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

Fransa'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde Okçuluk Klasik Yay Takım kategorisinde Çin'i yenen Mete Gazoz (solda), Muhammed Abdullah Yıldırmış (sağda) ve Ulaş Berkim Tümer'den (ortada) oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

Fransa'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde Okçuluk Klasik Yay Takım kategorisinde Çin'i yenen Mete Gazoz (solda), Muhammed Abdullah Yıldırmış (sağda) ve Ulaş Berkim Tümer'den (ortada) oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

Fransa'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde Okçuluk Klasik Yay Takım kategorisinde Çin'i yenen Mete Gazoz (solda), Muhammed Abdullah Yıldırmış (sağda) ve Ulaş Berkim Tümer'den (ortada) oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

Fransa'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde Okçuluk Klasik Yay Takım kategorisinde Çin'i yenen Mete Gazoz (solda), Muhammed Abdullah Yıldırmış (sağda) ve Ulaş Berkim Tümer'den (ortada) oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

Fransa'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde Okçuluk Klasik Yay Takım kategorisinde Çin'i yenen Mete Gazoz (solda), Muhammed Abdullah Yıldırmış (sağda) ve Ulaş Berkim Tümer'den (ortada) oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

Fransa'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde Okçuluk Klasik Yay Takım kategorisinde Çin'i yenen Mete Gazoz (solda), Muhammed Abdullah Yıldırmış (sağda) ve Ulaş Berkim Tümer'den (ortada) oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

Fransa'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde Okçuluk Klasik Yay Takım kategorisinde Çin'i yenen Mete Gazoz (solda), Muhammed Abdullah Yıldırmış (sağda) ve Ulaş Berkim Tümer'den (ortada) oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

Fransa'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde Okçuluk Klasik Yay Takım kategorisinde Çin'i yenen Mete Gazoz (solda), Muhammed Abdullah Yıldırmış (sağda) ve Ulaş Berkim Tümer'den (ortada) oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

Fransa'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde Okçuluk Klasik Yay Takım kategorisinde Çin'i yenen Mete Gazoz (solda), Muhammed Abdullah Yıldırmış (sağda) ve Ulaş Berkim Tümer'den (ortada) oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı.