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Oklahoma City Thunder, 13. Galibiyetini Aldı

Oklahoma City Thunder, Los Angeles Clippers'ı 116-98 yenerek üst üste 13. galibiyetine ulaştı; Shai Gilgeous-Alexander öne çıktı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 10:21
Oklahoma City Thunder, 13. Galibiyetini Aldı

Thunder, 13. Galibiyetine Ulaştı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), Oklahoma City Thunder, Los Angeles Clippers'ı 116-98 yenerek art arda 13. galibiyetine ulaşmayı başardı. Bu başarı, Thunder'ın tarihindeki en uzun galibiyet serisi olarak kayıtlara geçti.

Maçın Detayları

Thunder, Batı Konferansı'nda 28 galibiyetle zirvede yer alırken, Shai Gilgeous-Alexander, maçta 29 sayı, 8 asistle en skorer oyuncu oldu. Jalen Williams ise 18 sayı, 4 asistlik performans sergileyerek galibiyete katkıda bulundu.

Clippers'ta Amir Coffey 26 sayı, Mo Bamba 12 sayı ile mücadele etmesine rağmen, takım sezonun 15. yenilgisini yaşadı.

Diğer Maçlar

NBA'de 6 maç daha oynandı ve sonuçlar şöyle:

  • Minnesota Timberwolves - Boston Celtics: 115-118
  • Miami Heat - Indiana Pacers: 115-128
  • Oklahoma City Thunder - Los Angeles Clippers: 116-98
  • Milwaukee Bucks - Brooklyn Nets: 110-113
  • Golden State Warriors - Philadelphia 76ers: 139-105
  • Los Angeles Lakers - Portland Trail Blazers: 114-106

Lakers'ın Güçlü Performansı

Ayrıca, Los Angeles Lakers, Portland Trail Blazers'la yaptığı karşılaşmayı 114-106 kazanarak sezonun 19. galibiyetini elde etti. LeBron James, 38 sayı ve 8 asistle dikkat çekerken, Max Christie 28 sayı, Austin Reaves ise 15 sayı, 8 ribaund ve 11 asistle oynadı.

Trail Blazers'ta Anfernee Simons 23, Deni Avdija ve Shaedon Sharpe ise 19'ar sayı kaydetmesine rağmen, takım sezonun 22. mağlubiyetini kaçırmadı.

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