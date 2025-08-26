Olawoyin: Galatasaray maçında takım olarak elimizden geleni vereceğiz

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı öncesi Olawoyin'den net mesaj

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da Nijeryalı futbolcu İbrahim Olawoyin, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarına konuştu.

Hazırlıklar ve maç hedefi

Olawoyin, takım olarak gelişim gösterdiklerini vurgulayarak, "Geçen sezon da kötü başlamıştık ama en kısa zamanda bunu geliştirip çıkışa geçmek istiyoruz." dedi. Galatasaray maçına iyi hazırlandıklarını belirten oyuncu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Hafta sonu maçımız olmadığı için bu karşılaşmaya daha fazla süremiz oldu. Galatasaray şu an Türkiye'nin en iyi takımlarından biri. Onlara karşı hafta sonu sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız ve başarılı olmak istiyoruz. Galatasaray karşısında bireysel değil, takım olarak hareket etmeliyiz. Bu bireysel değil, takım olarak oraya gidip mücadelemizi vereceğiz."

Kişisel hedefler

Performansıyla ilgili konuşan Olawoyin, "Kendimi daha fazla geliştirmek istiyorum. Hem bireysel anlamda hem de takım oyununda daha iyi olmak için çabalıyorum. Bunu gerçekleştirdiğimizde milli takıma çağrılmam gerçekleşebilir. Bu yüzden elimden gelenin daha fazlasını verip bunu başarmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Takım atmosferi ve teknik kadro

Çaykur Rizespor'un büyük bir aile olduğunu söyleyen Olawoyin, "Buraya ilk geldiğim günden beri burası benim fikrimce hep aynı oldu. Buraya gelince, burasının büyük bir aile olduğunu söylemişlerdi ve gerçekten de öyle. Takım arkadaşlarımız ve taraftarlarımızla birlikte burada çok güzel bir atmosferimiz var. Burada her şeyin iyi olduğunu söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, takımın üç sezondur aynı hoca ile çalıştığını hatırlatan Olawoyin, "Zor zamanlarımız olduğunda ya da işler kötü gittiğinde elbette bazı değişikliklere başvuruyoruz. Ama genel anlamda kendi mantalitemizi korumaya çalışıyoruz. Bu duruma, 'bir karışım' diyebiliriz. Çünkü zorlandığımız durumlarda bir çözüm bulmamız gerekiyor ve bunun için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz." dedi.

Özetle, Olawoyin ve Çaykur Rizespor, 30 Ağustos'taki Galatasaray deplasmanına takım oyunu, disiplin ve kararlılıkla hazırlanıyor.

