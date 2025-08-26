DOLAR
41,02 -0,07%
EURO
47,81 -0,28%
ALTIN
4.447,12 -0,29%
BITCOIN
4.516.928,3 -0,39%

Olawoyin: Galatasaray maçında takım olarak elimizden geleni vereceğiz

İbrahim Olawoyin, 30 Ağustos'taki Galatasaray deplasmanında takım olarak ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını, kişisel gelişim ve takım atmosferini anlattı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 13:19
Olawoyin: Galatasaray maçında takım olarak elimizden geleni vereceğiz

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı öncesi Olawoyin'den net mesaj

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da Nijeryalı futbolcu İbrahim Olawoyin, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarına konuştu.

Hazırlıklar ve maç hedefi

Olawoyin, takım olarak gelişim gösterdiklerini vurgulayarak, "Geçen sezon da kötü başlamıştık ama en kısa zamanda bunu geliştirip çıkışa geçmek istiyoruz." dedi. Galatasaray maçına iyi hazırlandıklarını belirten oyuncu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Hafta sonu maçımız olmadığı için bu karşılaşmaya daha fazla süremiz oldu. Galatasaray şu an Türkiye'nin en iyi takımlarından biri. Onlara karşı hafta sonu sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız ve başarılı olmak istiyoruz. Galatasaray karşısında bireysel değil, takım olarak hareket etmeliyiz. Bu bireysel değil, takım olarak oraya gidip mücadelemizi vereceğiz."

Kişisel hedefler

Performansıyla ilgili konuşan Olawoyin, "Kendimi daha fazla geliştirmek istiyorum. Hem bireysel anlamda hem de takım oyununda daha iyi olmak için çabalıyorum. Bunu gerçekleştirdiğimizde milli takıma çağrılmam gerçekleşebilir. Bu yüzden elimden gelenin daha fazlasını verip bunu başarmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Takım atmosferi ve teknik kadro

Çaykur Rizespor'un büyük bir aile olduğunu söyleyen Olawoyin, "Buraya ilk geldiğim günden beri burası benim fikrimce hep aynı oldu. Buraya gelince, burasının büyük bir aile olduğunu söylemişlerdi ve gerçekten de öyle. Takım arkadaşlarımız ve taraftarlarımızla birlikte burada çok güzel bir atmosferimiz var. Burada her şeyin iyi olduğunu söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, takımın üç sezondur aynı hoca ile çalıştığını hatırlatan Olawoyin, "Zor zamanlarımız olduğunda ya da işler kötü gittiğinde elbette bazı değişikliklere başvuruyoruz. Ama genel anlamda kendi mantalitemizi korumaya çalışıyoruz. Bu duruma, 'bir karışım' diyebiliriz. Çünkü zorlandığımız durumlarda bir çözüm bulmamız gerekiyor ve bunun için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz." dedi.

Özetle, Olawoyin ve Çaykur Rizespor, 30 Ağustos'taki Galatasaray deplasmanına takım oyunu, disiplin ve kararlılıkla hazırlanıyor.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın...

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın...

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Benfica, Fenerbahçe Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı
2
Beşiktaş, Lausanne Hazırlıklarını Sürdürdü | UEFA Konferans Ligi
3
Galatasaray Kadın Futbol Takımı Bolu Kampında: Gallai'nin Hedefi Şampiyonluk
4
ANALİG Basketbol Türkiye Şampiyonası Adana'da Başladı
5
Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu Maç Programı Açıklandı
6
Milli Okçular Kanada'da Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda Bronz Madalya
7
Trabzonspor, Hesap.com Antalyaspor maçına hazırlanıyor

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor