Olaylı Trabzonspor – Fenerbahçe maçı ile ilgili FIFA’dan açıklama geldi: “Kabul edilemez”

Dün akşam oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Hem ülkede hem de dünya genelinde büyük yankı uyandıran olaylarla ilgili FIFA açıklama yaptı. FIFA Başkanı Gianni Infantino, yaşanan şiddet olaylarının kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, bu tür olayların ve durumların ne saha içinde ne de saha dışında yeri olmadığını dile getirdi.

Futbolda tüm oyuncuların tamamen güven içerisinde olmaları gerektiğini hatırlatan FIFA Başkanı, ilgili makamları, belirtilen tutumu göstermeye ve şok edici olan bu olayların faillerin eylemlerinden ötürü sorumlu tutulmaları için çaba göstermeye davet etti.