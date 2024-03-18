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Olaylı Trabzonspor – Fenerbahçe maçı ile ilgili FIFA’dan açıklama geldi: “Kabul edilemez”

Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında oynanan maç sonrası çıkan olaylar nedeniyle FIFA’dan açıklama geldi. FIFA Başkanı Gianni Infantino, yaşananların kabul edilebilir olmadığını dile getirdi.

Yayın Tarihi: 18.03.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 12:14
Olaylı Trabzonspor – Fenerbahçe maçı ile ilgili FIFA’dan açıklama geldi: “Kabul edilemez”

Dün akşam oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Hem ülkede hem de dünya genelinde büyük yankı uyandıran olaylarla ilgili FIFA açıklama yaptı. FIFA Başkanı Gianni Infantino, yaşanan şiddet olaylarının kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, bu tür olayların ve durumların ne saha içinde ne de saha dışında yeri olmadığını dile getirdi.

Futbolda tüm oyuncuların tamamen güven içerisinde olmaları gerektiğini hatırlatan FIFA Başkanı, ilgili makamları, belirtilen tutumu göstermeye ve şok edici olan bu olayların faillerin eylemlerinden ötürü sorumlu tutulmaları için çaba göstermeye davet etti.

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