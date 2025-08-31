Old Firm: Rangers ile Celtic 0-0 Berabere

Golsüz derbi İskoçya'yı salladı

İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde oynanan Old Firm karşılaşmasında Rangers ile Celtic sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'larında elenen iki takımın mücadelesinde, maç boyunca 90 dakika boyunca gol sesi çıkmadı ve karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte, iki ezeli rakip arasındaki maçlarda 2017'den bu yana ilk kez gol sesi duyulmamış oldu; bu, Old Firm tarihine geçen bir istatistik olarak kayda geçti.

Lig tablosuna bakıldığında, Rangers bu sezon oynadığı 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Öte yandan, kalesinde henüz gol görmeyen Celtic, 10 puan ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.