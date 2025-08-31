DOLAR
Old Firm: Rangers ile Celtic 0-0 Berabere

Old Firm'de Rangers ile Celtic 90 dakika sonunda 0-0 berabere kaldı; 2017'den bu yana ilk kez gol sesi çıkmadı, Celtic liderlikte.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 16:42
Golsüz derbi İskoçya'yı salladı

İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde oynanan Old Firm karşılaşmasında Rangers ile Celtic sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'larında elenen iki takımın mücadelesinde, maç boyunca 90 dakika boyunca gol sesi çıkmadı ve karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte, iki ezeli rakip arasındaki maçlarda 2017'den bu yana ilk kez gol sesi duyulmamış oldu; bu, Old Firm tarihine geçen bir istatistik olarak kayda geçti.

Lig tablosuna bakıldığında, Rangers bu sezon oynadığı 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Öte yandan, kalesinde henüz gol görmeyen Celtic, 10 puan ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.

