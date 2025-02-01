Oleksandr Zubkov Trabzon'a Transfer Görüşmeleri İçin Geldi

Oleksandr Zubkov, Trabzonspor İçin Görüşmelere Başladı

Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımında forma giyen Oleksandr Zubkov, Trabzonspor ile transfer görüşmeleri yapmak üzere bu akşam saatlerinde Trabzon'a geldi.

Özel bir uçakla kente ulaştıktan sonra, havaalanında kendisini bekleyen bordo-mavili taraftarlarla fotoğraf çektiren Zubkov, mutluluğunu paylaştı.

Transfer Süreci

Zubkov'un Trabzonspor ile yapacağı görüşmelerin ardından sağlık kontrolleri gerçekleştirilecek ve başarılı sonuçların ardından imza töreni düzenlenecek.

Trabzonspor taraftarları, Zubkov'un transferinin gerçekleşmesini merakla bekliyor.

Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımında forma giyen Oleksandr Zubkov, Trabzonspor ile transfer görüşmesi yapmak için kente geldi.

Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımında forma giyen Oleksandr Zubkov, Trabzonspor ile transfer görüşmesi yapmak için kente geldi.