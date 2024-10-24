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Olimpik Lyon-Beşiktaş Maçından Önemli Notlar

Beşiktaş, Olimpik Lyon'a konuk olduğu maçta bazı önemli değişiklikler ve olaylarla karşılaştı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 22:22
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 22:22
Olimpik Lyon-Beşiktaş Maçından Önemli Notlar

Olimpik Lyon-Beşiktaş Maçındaki Değişiklikler

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları maçın kadrosuna göre biri zorunlu olmak üzere iki değişiklik yaptı. Siyah-beyazlı takım, Groupama Stadı'ndaki maça kalede Ersin Destanoğlu, defansta Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, orta sahada Cher Ndour, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, forvette ise Ernest Muçi ve Ciro Immobile ile başladı.

Yedek Kulübesi

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde şu isimler yer aldı: Göktuğ Baytekin, Emir Yaşar, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Moatasem Al Musrati, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Yakup Arda Kılıç, Bakhtiyor Zaynutdinov, Can Keleş, Serkan Emrecan Terzi ve Mustafa Erhan Hekimoğlu. Özellikle, Mert Günok'un sakatlığı ve Semih Kılıçsoy'un yedek olması dikkat çekti.

Eksik Oyuncular

Beşiktaş, Lyon maçının kadrosunda 4 futbolcu bulundurmadı. Mert Günok, Gabriel Paulista ve Milot Rashica sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı; Jean Onana ise teknik ekip seçiminden dolayı çağrılmadı.

Taraftarların Maçta Olmaması

Siyah-beyazlı taraftarlar, Groupama Stadı'ndaki bu maçı güvenlik sebepleri nedeniyle takip edemedi. 2017 yılında Lyon'da gerçekleşen UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde yaşanan olayların tekrarı riskine karşı alınan bu karar, taraftarların stadyuma girmesine engel oldu.

Tribün Kapasitesi ve İzleyici Sayısı

59 bin kişilik Groupama Stadı'nda güvenlik nedenleriyle yalnızca 30 bin taraftar kabul edildi. Olimpik Lyon, 2 bin bileti sadece öncelikli hak sahibi taraftarları için satışa sundu ve maçı yaklaşık 28 bin kombine kart sahibi olmak üzere toplam 30 bin izleyici izledi.

Maçta Anma

Beşiktaş ve Olimpik Lyon oyuncuları, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik yapılan terör saldırısında hayatını kaybedenlerin anısına sahada kollarında siyah bantla çıktı. Siyah-beyazlı ekip ayrıca, bu maça siyah forma, şort ve konçla katıldı.

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