Olimpik Lyon'da Paulo Fonseca Dönemi Başladı!

Olimpik Lyon, Yeni Teknik Direktörü Paulo Fonseca’yı Açıkladı

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olimpik Lyon, yeni teknik direktör olarak Portekizli Paulo Fonseca ile anlaştı. Kulüp, bu atamayı 30 Haziran 2027'ye kadar geçerli olacak şekilde duyurdu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Olimpik Lyon, Paulo Fonseca'nın takımının teknik direktörü olarak atanmasından mutluluk duyar," ifadeleri yer aldı.

Paulo Fonseca'nın Geçmişi

51 yaşındaki Fonseca, son olarak İtalya Serie A ekibi Milan'ın başında görev yapmıştı. Fonseca, bu görevde 24 maça çıkarak, ortalama 1,75 puan elde etmişti. Lyon taraftarları, yeni teknik direktörün takıma sağlayacağı katkıları merakla bekliyor.