DOLAR
35,65 -0,08%
EURO
37,14 -0,04%
ALTIN
3.160,7 -0,69%
BITCOIN
3.713.119,74 1,92%

Olimpik Lyon, Fenerbahçe Maçına Hazır!

Olimpik Lyon, Fenerbahçe ile yarın oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Antrenman detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 18:47
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 20:09
Olimpik Lyon, Fenerbahçe Maçına Hazır!

Olimpik Lyon, Fenerbahçe Maçına Hazır!

UEFA Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Olimpik Lyon, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Takım, Ülker Stadı'nda teknik direktör Pierre Sage yönetiminde yapılan antrenmanla son hazırlıklarını gerçekleştirdi. Antrenman öncesinde futbolcular ve teknik ekip, kısa bir toplantı yaparak stratejilerini gözden geçirdi.

İlk 15 dakikası basın mensuplarına kapalı olan idman, ısınma hareketleriyle başlayarak topa yönelik pas oyunlarıyla devam etti. Çalışma, dar alanda yapılan top kapma egzersizleriyle sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise, futbolcular Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde yoğunlaştı.

Fenerbahçe-Olimpik Lyon mücadelesi yarın saat 20.45'te Ülker Stadyumu'nda gerçekleşecek.

UEFA Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Fransız ekibi Olimpik...

UEFA Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Fransız ekibi Olimpik Lyon, müsabakanın hazırlıklarının tamamladı. Ülker Stadı'nda 15 dakikalık bölümü basına açık antrenmana Malick Fofana da (önde) katıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Fransız ekibi Olimpik...

UEFA Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Fransız ekibi Olimpik Lyon, müsabakanın hazırlıklarının tamamladı. Ülker Stadı'nda 15 dakikalık bölümü basına açık antrenmana Malick Fofana da (önde) katıldı.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakaryaspor, Keçiörengücü'nü Son Dakikada Yenen Golle Geçti
2
Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu 4-1 ile Geçerek UEFA Avrupa Ligi'nde Öne Çıktı
3
Beşiktaş ve Athletic Bilbao, UEFA Avrupa Ligi'nde 1-1 Beraberlik Sağladı
4
Alagöz Holding Iğdır FK Adanaspor Maçına Hazırlanıyor
5
Olimpik Lyon, Fenerbahçe Maçı Öncesi Kuzguncuk'ta Yürüyüş Yaptı
6
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Levallois Paris Saint Cloud'u 3-0 Geçti
7
Voleybol Haftası: Efeler ve Sultanlar Ligi Programı

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor