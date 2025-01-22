Olimpik Lyon, Fenerbahçe Maçına Hazır!

UEFA Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Olimpik Lyon, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Takım, Ülker Stadı'nda teknik direktör Pierre Sage yönetiminde yapılan antrenmanla son hazırlıklarını gerçekleştirdi. Antrenman öncesinde futbolcular ve teknik ekip, kısa bir toplantı yaparak stratejilerini gözden geçirdi.

İlk 15 dakikası basın mensuplarına kapalı olan idman, ısınma hareketleriyle başlayarak topa yönelik pas oyunlarıyla devam etti. Çalışma, dar alanda yapılan top kapma egzersizleriyle sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise, futbolcular Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde yoğunlaştı.

Fenerbahçe-Olimpik Lyon mücadelesi yarın saat 20.45'te Ülker Stadyumu'nda gerçekleşecek.

UEFA Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Fransız ekibi Olimpik Lyon, müsabakanın hazırlıklarının tamamladı. Ülker Stadı'nda 15 dakikalık bölümü basına açık antrenmana Malick Fofana da (önde) katıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Fransız ekibi Olimpik Lyon, müsabakanın hazırlıklarının tamamladı. Ülker Stadı'nda 15 dakikalık bölümü basına açık antrenmana Malick Fofana da (önde) katıldı.