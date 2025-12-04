Oltu'da Tek Yürek: 25 Mart Spor'a Belediye ve Esnaftan BAL Desteği

Oltu'da Tek Yürek: 25 Mart Spor Kulübü'ne Tam Destek

Erzurum’un Oltu ilçesinde belediye yönetimi, siyasi parti temsilcileri ve esnaf, 25 Mart Spor Kulübü için bir araya geldi. Program Oltu Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Toplantı ve katılımcılar

Programa Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Belediye Başkan Yardımcısı İsrafil Aslan, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Oltu İlçe Başkanı Oğuz Burtay Yavuz, MHP Oltu İlçe Başkanı Vedat Sağlam ve Oltulu esnaflar katıldı. Sporcular ve kulüp yöneticileriyle birlikte yemek yenildi ve kulübe destek sözü verildi.

Başkan Çelebi'den "Murat Cengiz’in vasiyetini yerine getiriyoruz" açıklaması

Yemekte konuşan Başkan Çelebi, vefat eden 25 Mart Spor yöneticilerinden Murat Cengiz’in kendilerine bıraktığı "kulübe sahip çıkılmalı" sözünü hatırlatarak şunları söyledi: "Murat Cengiz’i hasta yatağında ziyaret ettiğimizde, bu takıma sahip çıkmamızı istemişti. Onun sözünü yerine getiriyoruz. Kulübümüzün büyüğünden küçüğüne kadar herkesin arkasındayız. Bu kulübün başarılı olması için elimizden geleni yapacağız."

Başkan Çelebi, kulübün yükünün tek başına kaldırılacak bir sorumluluk olmadığını belirterek, Ankara, İstanbul, Bursa ve İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayan Oltulu iş insanlarına da çağrıda bulundu.

Hedef: BAL ligine yükselme

Çelebi, takımın bu yıl güçlü bir kadroya sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu takımın BAL ligine çıkacak gücü, kudreti ve becerisi var. Ancak en önemlisi, alttan gelen minik sporculara ‘Biz de yapabiliriz’ duygusunu yaşatacak bir başarı elde etmemiz gerekiyor. Oltu olarak tek yürek olduk. Sahaya takım ruhuyla çıkın, bizler her zaman yanınızdayız."

Teknik heyet ve sporcuların mesajı

25 Mart Spor Kulübü Antrenörü Gürkan Çil ise takımın hedefe odaklandığını belirterek: "Sahada ahlaklı ve hırslı bir futbol sergileyeceğiz. Başarı için daha çok çalışacağız" dedi.

Sporcular sezon sonunda BAL ligine çıkacaklarının sözünü verdi.

