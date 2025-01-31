Ömer Erdoğan: 'Galibiyet için mücadele ettik, mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyoruz'

Ömer Erdoğan'dan Maç Sonrası Açıklamalar

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor'a konuk olan Net Global Sivasspor, karşılaşmayı 1-0 kaybetti. Müsabakanın ardından teknik direktör Ömer Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda basın mensuplarına önemli değerlendirmelerde bulundu.

İlk 10 Dakika Üzerine

Erdoğan, maçın başlangıç bölümünde her şeyin istedikleri gibi gittiğini belirtirken, "İlk 10 dakika istediğimiz gibi oyun başladı. Maçın gidişatı öyle devam etseydi galibiyete yakın taraf biz olabilirdik" dedi.

Eksik Oynadık Ama Mücadele Ettik

Takımın eksik oyuncuları hakkında da bilgi veren Erdoğan, "Buraya eksik geldik. Garry Rodrigues, Efkan Bekiroğlu, Fode Koita ve Emrah Başsan yoktu. Bu arkadaşların olmamasıyla hamle gücümüz zayıfladı ve stratejimizi değiştirmek zorunda kaldık" şeklinde konuştu. Kırmızı kartların ardından oyun disiplininde kopmadıklarını belirtti.

Mağlubiyeti Haketmediğimizi Düşünüyoruz

Erdoğan, "Mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyoruz. İlk kırmızı kartla ikinci kırmızı kart arasında çok fazla sıkıntı yaşamadık. Oyuncularım, inanılmaz bir mücadele gösterdi" dedi.

Duran Top Çalışmaları ve Rakip Kalite

Duran toplara da değinen Erdoğan, "Aslında duran toplarda farklı çalışmalarımız oldu. Eksik kalınca ve rakibimizin kalesine çok fazla gidemeyince duran toplarda istediğimizi alamadık. Eyüpspor'un oyuncu kalitesi çok yüksek. Bir anlık dalgınlığı affetmiyorlar" ifadelerini kullandı.

Son olarak, oyuncularının performansından memnun olduğunu vurgulayan Ömer Erdoğan, "Daha çok çalışacağız. Önümüzdeki maçlara hazırlanıp bu maçı unutturacağız" diyerek sözlerini sonlandırdı.