Ömer Erdoğan: 'Kritik Bir Maçtı, Galip Gelmek İçin Mücadele Ettik'

Ömer Erdoğan'dan Maç Sonrası Açıklamalar

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Net Global Sivasspor, Bellona Kayserispor'u 5-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrasında basın toplantısında konuşan teknik direktör Ömer Erdoğan, galibiyetin kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti.

Erdoğan, maç sonrasında BG Grup 4 Eylül Stadı'nda yaptığı açıklamada, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, yakınlarına başsağlığı diledi.

Maçta Zor Anlar Yaşadık

Kayıpsız geçen bir süreçten sonra galip gelmenin önemine dikkat çeken Erdoğan, oyuncularını sahada verdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti. Başlangıçta iyi bir performans sergilediklerini belirten Erdoğan, "10 dakikada iki gol bulduk fakat rakibin 10 kişi kalmasıyla yaşadığımız bazı zorluklar oldu," dedi.

Erdoğan, devre arasında oyuncularını uyararak, "Futbolda olabilecek her şeyi göz önünde bulundurarak aynı disiplinle mücadele etmemiz gerektiğini söyledim. İkinci yarının başında yediğimiz gol, bizi gereksiz yere telaşa soktu," diye ekledi.

Transfer Durumu ve Hedefler

Ömer Erdoğan, transfer çalışmalarına da değinerek, savunma hattı için bir yabancı oyuncu haklarının kaldığını ancak bunu savunma için kullanmayacaklarını belirtti. Takımının kalitesini artıracak oyuncular arayışında olduklarını sözlerine ekledi.

"Şu ana kadar 500 oyuncuyu izledik, 4-5 alternatif oyuncu adayımız var. Transfer süreci zorlu, mali yükü de göz önünde bulundurmalıyız," diyen Erdoğan, ofansif anlamda kadrolarını genişletmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Son olarak, takımlarını destekleyen taraftarlarına da teşekkür eden Erdoğan, her mücadelede galibiyet hedefiyle yola çıkacaklarının altını çizdi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Net Global Sivasspor ile Bellona Kayserispor, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, karşılaşma sonrası açıklamada bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Net Global Sivasspor ile Bellona Kayserispor, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, karşılaşma sonrası açıklamada bulundu.