On Hotels Alanya Belediyespor, Bursa'yı Deplasmanda Yenerek Öne Geçti

On Hotels Alanya Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 19:10
On Hotels Alanya Belediyespor, Bursa'yı Deplasmanda Yenerek Öne Geçti

Voleybolda Sürpriz Sonuç: Alanya'nın Gücü

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 22. haftasında On Hotels Alanya Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı. Bu heyecan dolu maç, Alanya ekibinin deplasmanda gösterdiği üstün performansla sonuçlandı.

Maçın Seyri

Alanya temsilcisi, Bursa'da oynanan mücadeleyi 3-1lik skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuç, On Hotels Alanya Belediyespor'un ligdeki başarısını bir adım daha ileri taşıdı.

Voleybolseverler, bu karşılaşmanın ardından takımların performanslarını ve ligdeki konumlarını merakla takip etmeye devam ediyor.

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