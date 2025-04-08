On Hotels Alanya Belediyespor, Halkbank'ı 3-0 Geçti!

On Hotels Alanya Belediyespor'dan Farklı Galibiyet

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-8 etabı ikinci maçında On Hotels Alanya Belediyespor, evinde Halkbank'ı 3-0'lık net bir skorla mağlup etti. Bu önemli galibiyetle Alanya Belediyespor, seriyi 2-0 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.

5'incilik İçin Sıradaki Rakip: Spor Toto-Altekma Kazananı

Bu sonuçla birlikte On Hotels Alanya Belediyespor, Spor Toto-Altekma eşleşmesinin galibiyle ligde 5'incilik için mücadele edecek. Takım, taraftarının da desteğiyle bu yeni karşılaşmaya odaklanarak, en iyi performansını sergilemeye hazırlanıyor.