On Hotels Alanya Belediyespor, RAMS Global Cizre'yi Zorla Geçti!

On Hotels Alanya Belediyespor Zorlu Maçta Galip Geldi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 10. haftasında, On Hotels Alanya Belediyespor zorlu bir mücadele ile RAMS Global Cizre Belediyespor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Mücadelenin Detayları

Maçın her setinde büyük bir çekişme yaşanırken, Alanya temsilcisi, zorlu şartlara rağmen önemli bir galibiyet elde etti. Taraftarlar, maç boyunca takımlarını coşkuyla desteklerken, her iki takım oyuncuları da sergiledikleri performansla göz doldurdu.

Bu sonuçla birlikte, On Hotels Alanya Belediyespor ligdeki hedefine bir adım daha yaklaşmış oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 10. hafta mücadelesinde Rams Global Cizre Belediyespor, On Hotels Alanya Belediyespor ile Cizre 100.Yıl Spor Salonu'nda karşılaştı. On Hotels Alanya Belediyespor baş antrenörü Serkan Oğuz, takımını kenardan yönetti.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 10. hafta mücadelesinde Rams Global Cizre Belediyespor, On Hotels Alanya Belediyespor ile Cizre 100.Yıl Spor Salonu'nda karşılaştı. On Hotels Alanya Belediyespor baş antrenörü Serkan Oğuz, takımını kenardan yönetti.