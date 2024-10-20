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On Hotels Alanya Belediyespor, TÜRŞAD'ı Zorlanmadan Geçti

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde On Hotels Alanya Belediyespor, TÜRŞAD'ı 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 16:21
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 16:21
On Hotels Alanya Belediyespor, TÜRŞAD'ı Zorlanmadan Geçti

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi'nde Şampiyonluk Mücadelesi

SMS Grup Efeler Ligi'nin 3. haftasında, On Hotels Alanya Belediyespor zorlu bir karşılaşmaya çıktı. Takım, sahasında TÜRŞAD ile karşı karşıya geldi.

Maçın Sonucu

Karşılaşma boyunca üstün bir performans sergileyen On Hotels Alanya Belediyespor, rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti. Bu galibiyet, ligin ilk üç haftasında takımın özgüvenini artırdı.

Öne Çıkan Performanslar

On Hotels Alanya Belediyespor, bu maçla birlikte ligdeki konumunu pekiştirirken, TÜRŞAD ise galibiyet arayışına devam edecek.

Bu zorlu sürecin ardından, On Hotels Alanya Belediyespor'un hedefi, ligdeki başarısını sürdürmektir.

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