Onuralp Çevikkan: "Kayıpsız Atlattığım İçin Mutluyum"

Onuralp Çevikkan, Vanspor FK karşısında alınan 2-0'lık galibiyet sonrası kayıpsız ilerlemekten memnun olduğunu ve Onana ile çalışmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 23:54
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 23:54
Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Trabzonspor, sahasında Vanspor FK'yı 2-0 mağlup ederek grup aşamasına katılmaya hak kazandı.

Maç Değerlendirmesi

Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan genç kaleci Onuralp Çevikkan, ilklerin önemine dikkat çekti.

"Galibiyet aldığım için mutluyum. Bu tarz maçlar zor oluyor. Bunu ağabeylerim ve hocalarımızla analizde konuşmuştuk. Ligde kayıpsız gitmemiz için bunu da güzel bir şekilde geçmemiz gerekiyordu. Kayıpsız atlattığım için mutluyum. Göztepe maçına hazırlanacağız"

"Onana çok tecrübeli bir kaleci"

Onana ile çalışmanın kendisi için değerli olduğunu belirten Çevikkan, takım tarihindeki kalecilere vurgu yaptı: "Trabzonspor tarihi çok büyük kaleciler ve çok büyük efsaneler ile dolu. Onana çok tecrübeli bir kaleci. Onunla çalışmak benim için mutluluk verici. Antrenmanlarımız gayet güzel ve tempolu geçiyor. Kaleci departmanı olarak birbirimizin bağının iyi olması hepimizin performansını arttıracaktır diye düşünüyorum. Kalecilikten önce kendisi çok iyi bir insan. Onu tanıdığım için çok mutluyum"

Sakatlık Süreci ve Hedefleri

Geçen sezon yaşadığı sakatlıklara dair değerlendirmede bulunan Çevikkan, "Geçen sezon benim için zordu. Maalesef iki tane sakatlık yaşamıştım. Birincisi el kırığı ikincisi menüsküs sakatlığı. Ama sezon başından beri sapasağlam bir şekilde antrenmanlara katılıyorum. Kendimi gayet iyi hissediyorum. Genç kaleciler olarak iyi çalışıyoruz. Görev verildiği sürece isim fark etmeksizin elimizden geleni vereceğiz. Kendi kariyerim ile ilgili burada çok güzel maçlar oynamak istiyorum. Trabzonspor’un tarihinde çok büyük kaleciler var. Onların izinden inşallah bizde ilerleyebilirsek süper olur. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Her zaman büyüklerimiz ‘formanın önünde arma için yüzde 100 mücadele verirsen arkadaki isimde hatırlanacaktır’ diyor. O yüzden bizim bütün mücadelemiz Trabzonspor için. İnşallah bende daha fazla süre bulur kendimi geliştiririm"

