Onvo Antalyaspor Çift İdmanla Hazırlıklara Devam Ediyor

Onvo Antalyaspor Çalışmalara Hız Verdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Onvo Antalyaspor, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada idmanlarına hız kesmeden devam ediyor.

Gün İçi İki Farklı Antrenman

Kırmızı-beyazlı takım, sabah saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde fitness çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca, akşam saatlerinde sahada yapılan antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

İdman Programı Detayları

Günün antrenmanında, ısınma koşuları ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlangıç yapıldı. Çalışmalar, daha sonra pas organizasyonları ile devam ederken, idman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ile sona erdi.

Önümüzdeki Maç

Onvo Antalyaspor, milli maçların ardından Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında, 19 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'ı evinde ağırlayacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Onvo Antalyaspor, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sahada yapılan idmanda, Deni Milosevic (solda), Abdurrrahim Dursun (ortada) ile mücadele etti.